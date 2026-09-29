La insólita razón por la que Germán Pezzella estará ausente el próximo partido de Peñarol

Germán Pezzella atraviesa sus primeros meses en Peñarol y ya protagonizó una situación particular. El defensor argentino, que dejó River antes del inicio del Mundial 2026, llegó al fútbol uruguayo con el campeonato en marcha y ahora se perderá un partido de su nuevo equipo por una cuestión vinculada a la fecha en la que fue incorporado.

El conjunto dirigido por Diego Aguirre enfrentará este miércoles, desde las 20, a Montevideo City Torque, en un encuentro correspondiente a la primera fecha del campeonato uruguayo que había quedado pendiente.

Aunque Pezzella ya disputó tres partidos desde su llegada a Peñarol, no estará disponible para este compromiso. La particularidad está relacionada con que el futbolista fue incorporado para la quinta fecha del torneo, por lo que no estaría habilitado para participar de un encuentro que originalmente debía jugarse antes de su llegada.

La situación incluso generó una postura llamativa de Ignacio Ruglio, presidente de Peñarol. El dirigente aseguró que el defensor estaría habilitado para jugar, pero explicó que el club decidió no asumir el riesgo ante una eventual interpretación de los tribunales.

"Sabemos que Pezzella está habilitado para jugar, pero teniendo en cuenta que los tribunales responden a Nacional, es jugarse a algo que nos puede perjudicar. Estamos bien de zagueros como para correr el riesgo", sostuvo Ruglio en diálogo con El Espectador Deportes.

Pezzella viajará para la despedida de Messi

Mientras se prepara para continuar su etapa en el fútbol uruguayo, Pezzella tendrá una cita muy especial con la Selección Argentina.

El próximo martes 6 de octubre, Lionel Messi disputará su último partido con la Albiceleste en el encuentro frente a Benín, que se jugará en el estadio Monumental. La AFA invitó a los campeones del mundo para acompañar al capitán en su despedida y el defensor de Peñarol confirmó su presencia.

Ruglio contó que desde el club le dieron el visto bueno para que pueda participar de la jornada histórica y destacó la predisposición del futbolista.

"Le dijimos que no había forma de perderse una cosa así. Germán coordinó vuelo para ir y volver en la misma noche. Eso habla de su profesionalismo y yo se lo agradecí mucho", explicó el presidente de Peñarol.

De esta manera, Pezzella se perderá el partido ante Montevideo City Torque, pero tendrá la posibilidad de estar en el Monumental para acompañar a Messi en el último encuentro del capitán argentino con la Selección.