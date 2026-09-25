La jugadora de pádel Florencia Guerra Sodero pidió perdón por su posteo antisemita: "Asumo la total responsabilidad"

La jugadora de pádel Florencia Guerra Sodero se disculpó este jueves a través de sus redes sociales por un mensaje antisemita que había publicado horas antes, en el que sostenía que los judíos "no eran bienvenidos". La deportista había sido desafectada de la representación argentina en los Juegos Panamericanos a raíz de la polémica.

"Lamento profundamente el daño, el dolor y la indignación generados. Asumo la total responsabilidad por mis actos", expresó Guerra Sodero en el comunicado que publicó en sus redes.

Cómo se desató la polémica

El escándalo comenzó cuando la jugadora anunció, mediante una historia de Instagram, que representaría al país en los Panamericanos de pádel. Allí invitó a sus seguidores a votar en una encuesta para elegir la camiseta que usaría en el torneo, pidiendo que participaran "amigos, conocidos, familia, peronistas, radicales, libertarios, hinchas de Belgrano, ricos, pobres, clase media", ya que no había "ningún tipo de distinción". Sin embargo, sobre el final agregó: "excepto judíos: ustedes no son bienvenidos".

La frase se viralizó rápidamente, generó repudio generalizado por "antisemita" y obligó a la Asociación de Pádel Argentino (APA) a apartarla de la representación nacional.

El pedido de disculpas

En su descargo, la deportista reconoció haber realizado "un acto abiertamente discriminatorio al señalar de forma explícita que las personas de la comunidad judía no eran bienvenidas en dicha elección". Además, admitió "la gravedad de esta conducta, de carácter recurrente y antisemita, que resulta completamente inaceptable y contraria a los valores" que dice respetar.

Guerra Sodero remarcó que la "dignidad e integración" son los valores "que deben guiar a cualquier persona que represente al país" y sostuvo que "no existen excusas ni justificativos" para sus palabras.

Respecto de las posibles consecuencias, la jugadora se puso "a entera disposición de la DAIA y de las demás autoridades de la comunidad judía" para realizar tareas comunitarias, capacitaciones o actividades de sensibilización. Por último, la cordobesa se comprometió a "reparar activamente" su conducta y a "educarse en la lucha contra todo tipo de discriminación".