La polémica del empate entre Platense y Boca: el VAR explicó por qué no cobró penal por la mano de Gorosito

El 1 a 1 entre Platense y Boca por la fecha 5 del Torneo Clausura 2026 de la Liga Profesional tuvo una de sus principales controversias en una misma jugada. Mientras el VAR intervino para anular el gol de Luciano Giménez por una mano, quedó la duda sobre una acción previa que también había generado el reclamo del equipo local.

Antes de la mano de Giménez por la que se anuló el gol de Giménez para el 2-0 de Platense ante Boca... ¿HUBO MANO DE GOROSITO? ¿ERA PENAL? pic.twitter.com/TT76tT9LqZ — SportsCenter (@SC_ESPN) August 16, 2026

La secuencia comenzó cuando Dylan Gorosito intentó recuperar la pelota ante Giménez, en las inmediaciones del área de Boca. El futbolista de Platense pidió penal al considerar que la pelota había impactado en la mano del defensor.

La jugada continuó y terminó con Giménez marcando el segundo tanto del Calamar. En ese momento, el VAR llamó a Jorge Baliño para que revisara la acción del delantero. Tras observar las imágenes, el árbitro determinó que había mano y anuló el gol.

El punto que generó discusión fue que Baliño no fue convocado para analizar la mano de Gorosito, pese al pedido de los futbolistas de Platense. Después del encuentro, Germán García Grova publicó la explicación que recibió sobre la decisión del equipo arbitral.

Qué dijo el VAR sobre la mano de Gorosito

De acuerdo con el argumento de los árbitros, la acción del defensor de Boca fue considerada una situación en la que no había elementos suficientes para sancionar penal.

"Es una jugada gris. No parece sancionable por cercanía y porque viene en un movimiento natural para la acción que realiza", fue la explicación difundida por García Grova.

De esta manera, el VAR entendió que la mano de Gorosito no ameritaba una revisión en campo y, por ese motivo, Baliño no volvió a observar esa parte de la jugada.

La doble decisión que dejó polémica en Platense-Boca

La controversia quedó planteada por la diferencia entre ambas intervenciones. En la misma acción, el VAR sí consideró necesaria la revisión de la mano de Giménez, que terminó con la anulación del gol, pero no recomendó revisar la posible infracción de Gorosito al tocarla con la mano.

La jugada tuvo un peso importante en el desarrollo del partido, ya que el gol de Giménez hubiera significado el 2-0 para Platense. Finalmente, el encuentro terminó 1-1 y la actuación del VAR quedó nuevamente bajo la lupa.