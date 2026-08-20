La respuesta del entrenador del Chelsea sobre el futuro de Enzo Fernández: "Está preparándose"

Xabi Alonso, entrenador del Chelsea, evitó confirmar si Enzo Fernández se quedará esta temporada y se escudó en que, por el momento, sigue siendo futbolista del conjunto londinense.

"Enzo es jugador del Chelsea. Es un gran jugador. Está entrenando muy bien desde que volvió hace diez días con el equipo. Está muy integrado y estamos muy contentos con él. Está preparándose para el lunes", sostuvo el DT este jueves en rueda de prensa.

Después de esta pregunta, Alonso fue consultado sobre si el argentino le ha expresado su intención de irse. "Está entrenando muy bien y lo que veo en él es una gran actitud y eso es lo que queremos. Todos están preparándose lo mejor posible para el comienzo de la Premier", dijo.

El Chelsea puso una fecha límite al Manchester City para escuchar ofertas: el pasado viernes a las 17.00 hora de Inglaterra. Incluso les dio un precio en concreto: 140 millones de euros.

Sin embargo, el City no cumplió con la cita. Pero egún informó EFE, no descartan subir la oferta y tratar de convencer al club de Londres.