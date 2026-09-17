La Selección argentina cayó 2-1 ante Paraguay en su estreno en los Juegos Suramericanos

La Selección argentina no pudo sostener la ventaja inicial y sufrió un duro golpe en su estreno en los Juegos Suramericanos. En el Estadio Marcelo Bielsa de Rosario, el equipo dirigido por Diego Placente cayó 2-1 ante Paraguay por la primera fecha del Grupo B, y quedó en una posición ajustada de cara al resto de la fase inicial.

El encuentro arrancó con el pie derecho para el conjunto nacional, que tradujo su dominio en el marcador desde temprano. A los 19 minutos, el volante Franco Domínguez apareció con precisión dentro del área para convertir el 1-0 y desatar la alegría albiceleste en suelo rosarino.

Con la diferencia a favor, el equipo de Placente manejó los tiempos durante la etapa inicial, con fluidez en la circulación e intentando explotar la movilidad de sus atacantes. Sin embargo, la falta de contundencia para estirar la ventaja terminó dejando con vida a un seleccionado guaraní que aguardaba su oportunidad.

Paraguay lo dio vuelta en seis minutos

En el complemento, la historia dio un giro drástico. Paraguay adelantó sus líneas, apeló a la intensidad física en cada dividida y empezó a comprometer a la defensa argentina. A los 59 minutos, Junior Gamarra capturó una pelota suelta para establecer la igualdad y encender las alarmas en el banco local.

Sin tiempo para asimilar el impacto del empate, la Selección sufrió un nuevo sofocón apenas seis minutos más tarde. A los 65', Pedro Zarza culminó una rápida transición ofensiva para poner el 2-1 definitivo a favor de la Albirroja, con una remontada que desconcertó al elenco argentino.

Pese a los cambios dispuestos por el entrenador para volcar el equipo al ataque en el tramo final, la falta de claridad en la puntada decisiva impidió rescatar al menos un punto. La sólida estructura defensiva del conjunto paraguayo terminó neutralizando cada centro e intento de la Albiceleste.

Sin margen: se viene Uruguay

Con este traspié, la Argentina queda sin margen de error en un Grupo B altamente competitivo. El equipo nacional deberá reacomodar piezas de manera urgente para afrontar su segundo compromiso, el sábado 19 a las 15, ante Uruguay, en un clásico decisivo donde solo servirá el triunfo para seguir en carrera hacia las semifinales.