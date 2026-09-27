La sorprendente revelación de Augusto Servello tras el oro en los Juegos Suramericanos 2026: "Me gusta la espada..."

La imagen de Augusto Servello celebrando con la medalla de oro tras consagrarse en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 representa mucho más que un logro deportivo. El esgrimista argentino volvió a quedarse con el título continental en florete después de superar ocho combates, pero detrás de esa consagración existe una historia atravesada por esfuerzo, sacrificio y un fuerte respaldo familiar.

¡AUGUSTO SERVELLO SUMÓ UNA NUEVA MEDALLA DORADA PARA EL PAÍS!



El esgrimista argentino se impuso en la final de florete individual a su compatriota Andrea Nigosanti y se subirá a lo más alto del podio en los Juegos Suramericanos. pic.twitter.com/nGYOoOPYAQ — TyC Sports (@TyCSports) September 14, 2026

En una charla exclusiva con Guido Záffora en el programa "Hoy es mejor" por Crónica TV, afirmó que eligió esgrima "porque le gustaban las espadas desde chiquito, le pedía de todo tipo y tamaño, pero particularmente me gustaban las del Zorro".

Augusto Servello besando la Medalla de Oro conseguida en los Juegos Suramericanos 2026.

Con respeto al oro conseguido en los Juegos Suramericanos, sostuvo: "fue sacarme un peso de encima, era una gran responsabilidad, yo ya había ganado hace cuatro año y ahora estábamos en casa, con mi familia y mi novia en la tribuna, mis amigos que me estaban viendo".

La ventaja de ser zurdo

Servello reveló que "tiene una ventaja por ser zurdo, debido a que somos pocos y el diestro no está preparado para ciertos movimientos. Me es fácil competir contra un riestro, pero se me complica con un zurdo".

Lo difícil de mantenerse

Augusto Servello contó que si bien tiene la beca "excelencia panamericana", la realidad es que con eso no alcanza, por eso da clases de esgrima y además hace "mandados en una desarrolladora".

El rol de su madre

"Mi madre yo creo que se pone más contenta que yo, cuando me ve sonreir, cuando me ve progresar", afirmó. En otras entrevistas, aseguró que su madre patrocinó "el 80% de la carrera" y que "por eso se fundió".