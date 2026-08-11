La sorprendente postura del presidente de Independiente Santa Fe sobre el partido con River por Copa Sudamericana: "No hay motivos..."

Eduardo Méndez, presidente de Independiente Santa Fe, habló sobre la suspensión del partido ante River por la Copa Sudamericana y dejó una contundente postura sobre la sede del encuentro. El dirigente aseguró que el duelo puede disputarse en Bogotá y descartó que existan motivos para trasladarlo fuera de Colombia.

"No hay motivos para pensar que el partido se juegue fuera de Colombia", afirmó Méndez en diálogo con el stream de La Página Millonaria, luego de que Conmebol decidiera suspender el encuentro correspondiente a la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana.

River debía visitar a Santa Fe este miércoles desde las 21.30 en el estadio El Campín de Bogotá. Sin embargo, el partido fue postergado como consecuencia del fuerte sismo de magnitud 7,4 que sacudió Colombia y provocó una grave emergencia en distintas zonas del país.

Conmebol explicó que la decisión respondió a la necesidad de preservar la seguridad y respetar a las víctimas.

Pese a la determinación del organismo sudamericano, Méndez sostuvo que el partido estaba en condiciones de disputarse en la capital colombiana. Según explicó, tanto el estadio como el aeropuerto de Bogotá se encuentran operativos.

"El partido se podría haber jugado el miércoles. El estadio no sufrió ninguna alteración y el aeropuerto no se vio afectado", manifestó el presidente de Santa Fe.

En ese sentido, el dirigente agregó: "El partido se puede jugar en Bogotá cuando CONMEBOL disponga". De esta manera, la postura del conjunto colombiano es que la serie contra River continúe en territorio colombiano y que El Campín sea la sede del encuentro de ida.

Qué dijo el presidente de Santa Fe sobre la nueva fecha

Méndez también se refirió a cuándo podría disputarse el encuentro que debía jugarse este miércoles. Si bien Conmebol todavía no confirmó oficialmente la nueva fecha, el presidente de Santa Fe consideró que la serie podría correrse para la próxima semana.

"Nosotros siempre estábamos atentos a que Conmebol se pronunciara. No nos han informado cuándo se juega el partido, creo que se correrá todo para la próxima semana", explicó.

En las últimas horas trascendió que la ida entre Santa Fe y River podría jugarse el miércoles 19 de agosto, mientras que la revancha en el Monumental sería una semana después. Por el momento, esa posibilidad no fue oficializada por Conmebol.

Así, River deberá esperar la confirmación oficial de Conmebol para conocer cuándo volverá a jugar por la Copa Sudamericana. La postura de Independiente Santa Fe, mientras tanto, es clara: el club colombiano quiere recibir al Millonario en Bogotá y considera que no existen razones para mudar el partido de Colombia.