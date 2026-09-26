La tarde de furia de Verón: aplausos irónicos, un posteo lapidario y el picante cara a cara con Darío Herrera

La tarde en Santiago del Estero no solo fue caliente por la temperatura ambiente, sino también por la vibrante final de la Supercopa Internacional, en la que Rosario Central derrotó a Estudiantes de La Plata.

En ese marco, uno de los grandes protagonistas fue nada menos que el presidente del Pincha, Juan Sebastián Verón, que terminó con mucha bronca por todo lo que sucedió durante el encuentro .

Todo comenzó sobre el final del primer tiempo cuando, a instancias del VAR, Darío Herrera sancionó penal para el Canalla por una falta de Leandro González Pirez ante Enzo Copetti.

En ese momento, las cámaras enfocaron a la Brujita, que aplaudió de manera irónica la decisión del colegiado neuquino. Pero la cosa continuó en el entretiempo con un posteo lapidario.

El enojo del Cacique Medina y los aplausos de Verón tras el cobro del penal para Rosario Central.



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A través de sus redes sociales, el dirigente se mostró muy molesto por el maltrato que los simpatizantes del León recibieron en el ingreso a la cancha y lanzó una dura acusación.

"Maltrataron a la gente y LA IMPUNIDAD QUE MANEJAN PARA ROBARTE es increíble... innecesario para esto nos traen hasta acá. Una puesta en escena ridícula", escribió en su cuenta de Instagram.

La Brujita estalló tras el penal con el que el Canalla dio vuelta el partido.

Por otra parte, y tras el abrupto final del encuentro que incluyó una escándalosa pelea entre los jugadores de ambos planteles, fue a buscar al juez y le gritó "ladrón".

¡JUAN SEBASTIÁN VERÓN MUY ENOJADO TRAS EL FINAL FUE A BUSCAR A DARÍO HERRERA!



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Más tarde, con más calma, aunque no con menos sarcasmo, Verón hizo declaraciones sobre el cruce con Herrera, aseguró que "dirigió muy bien" y consideró que hubo factores externos que desencadenaron la tangana del final.

"LO FELICITÉ, DIRIGIÓ MUY BIEN" Juan Sebastián Verón sobre su charla con Herrera tras el final del partido en Santiago del Estero.



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"Lo felicité a Darío Herrera, dirigió muy bien. Hay que ver quién llevó el partido a que el final sea así. En un partido hay condimentos y también circunstancias que pueden llevar a que se terminen de esta manera. Sin quitarle mérito a Central, que es un muy buen equipo, pero hubo algo más en el medio que termina llevando el partido a este lugar", sentenció.