Lamine Yamal habló de Messi y se postuló para el Balón de Oro: "Me lo merecería yo"

Lamine Yamal no ocultó su ambición antes de una nueva gala del Balón de Oro. El delantero del Barcelona habló de Lionel Messi, Cristiano Ronaldo y Diego Maradona, pero también puso en valor el recorrido que construyó desde muy joven y dejó una declaración que rápidamente llamó la atención: considera que está en condiciones de quedarse con el máximo reconocimiento individual.

El español fue entrevistado por Universo Valdano y allí se refirió a las figuras que, a su entender, representan distintas épocas del fútbol. Entre ellas ubicó a Messi, a quien reconoció como uno de los grandes referentes de la historia pese a que no tuvo la posibilidad de seguir sus primeros años como futbolista.

"Ha habido grandes estrellas en el fútbol, jugadores históricos como Leo (Messi), Cristiano (Ronaldo), como Diego (Maradona), que yo no he podido ver", explicó Yamal.

A partir de allí, el atacante del conjunto catalán hizo una comparación entre su presente y el de otros jugadores que alcanzaron grandes conquistas durante su adolescencia. Para Yamal, el volumen de títulos y reconocimientos que consiguió tan temprano tiene pocos antecedentes.

El futbolista español solamente encontró un nombre que, desde su perspectiva, puede servir como referencia: Pelé. Sin embargo, marcó una diferencia con respecto a la época reciente del fútbol.

"Pero yo creo que nunca tan pronto se había ganado tanto. Está el caso de Pelé, que sí que había ganado mucho. Pero recientemente, no", manifestó.

La confianza que transmite Yamal también aparece cuando habla de su futuro. El joven sabe que el éxito conseguido hasta ahora puede generar la expectativa de que ya alcanzó su techo, pero aseguró que su objetivo está lejos de conformarse con lo conseguido.

"Entonces, la gente, yo creo, tiene su pensamiento de que porque haya ganado a lo mejor en algún momento me relaje, y yo sé que tengo mil cosas que hacer para quedarme en la historia del fútbol", sostuvo.

Yamal llega a esta etapa de su carrera después de haber sido protagonista de la consagración de España en el Mundial 2026. En aquella definición, su selección derrotó 1 a 0 a la Argentina de Messi, un resultado que convirtió al español en una de las caras de una nueva generación que empieza a disputar el protagonismo que durante años tuvieron las grandes estrellas de la época anterior.

Yamal se puso por encima de Mbappé para el Balón de Oro

Con la gala cada vez más cerca, el atacante del Barcelona también fue consultado por la comparación con Kylian Mbappé. Yamal aceptó ubicar al francés entre los mejores, aunque inmediatamente dejó claro que su opinión sobre el premio es contundente.

"Mbappé y yo somos los dos mejores del mundo, pero creo que este año el Balón de Oro me lo merecería yo", afirmó.

La frase resume la postura del futbolista: reconoce la jerarquía de Mbappé, pero entiende que su rendimiento durante la temporada fue suficiente para justificar una candidatura al premio.

Así, mientras espera conocer el resultado de la votación, Yamal combina admiración por las grandes figuras que lo precedieron con una convicción cada vez mayor sobre el lugar que pretende ocupar en el fútbol mundial. Messi, Maradona y Cristiano forman parte de la historia que el español mira como referencia; ahora, él busca empezar a escribir su propio capítulo.