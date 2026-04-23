Lamine Yamal rompió el silencio después de que se confirme su lesión: "Duele más de lo que puedo explicar..."

Este jueves, Barcelona confirmó la lesión de Lamine Yamal que lo dejará afuera del resto de la temporada y lo hará llegar con lo justo al Mundial 2026.

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En ese marco, la joya rompió el silencio con un sentido posteo en redes sociales en el que, si bien no se refirió a España, le mandó un mensaje a los hinchas Culés.

"Esta lesión me deja fuera del campo en el momento que más quería estar, y duele más de lo que puedo explicar. Duele no poder luchar con mis compañeros, no poder ayudar cuando el equipo me necesita", lamentó.

Sin embargo, el delantero, que padece un problema muscular en el bíceps femoral de la pierna izquierda , aseguró que acompañará de cerca a sus compañeros en este tramo final de La Liga.

"Pero creo en ellos y sé que van a dejarse el alma en cada partido. Yo estaré ahí, aunque sea desde fuera, apoyando, animando y empujando como uno más", indicó.

Además, el futbolista de 18 años resaltó que esta situación solo le generará "una pausa" y le hizo una contundente promesa a los simpatizantes del conjunto catalán.

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"Esto no es el final, es solo una pausa. Volveré más fuerte, con más ganas que nunca, y la próxima temporada será mejor. Gracias por los mensajes y Visca el Barça", concluyó en Instagram.