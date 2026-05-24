Las finales que jugará River si sale campeón del Torneo Apertura 2026 de la Liga Profesional

Hoy es el gran día para River Plate en el que puede sumar un trofeo más a sus vitrinas cuando enfrente desde las 15.30 a Belgrano de Córdoba por la final del Torneo Apertura 2026 de la Liga Profesional.

En caso de ganar, los dirigidos por Eduardo Coudet alcanzarán los 73 títulos y quedarán a sólo uno de Boca Juniors en la tabla histórica.

Si llega a gritar campeón, podría disputar el Trofeo de Campeones a fin de año ante el ganador del Torneo Clausura 2026. Y hay más, ya que si se impone le permitirá acceder a la Supercopa Argentina ante el ganador de la Copa Argentina y la Supercopa Internacional ante el líder de la tabla anual 2026.

Los títulos por los que puede pelear River si sale campeón del Torneo Apertura 2026