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Las fotos de la emotiva despedida de Messi de la Selección argentina

El capitán tuvo su última función con el seleccionado argentino y se despidió ante una multitud en el estadio Monumental. La fiesta fue completa y no faltaron los momentos emotivos.

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Lionel Messi tuvo una despedida soñada de la Selección argentina. El capitán fue homenajeado en un estadio Monumental colmado. El equipo dirigido por Lionel Scaloni se impuso 3-0 ante Benín en un amistoso que quedó marcado por la despedida del máximo referente del conjunto nacional.

En los 90 minutos de juego, Messi también dejó su huella: convirtió de penal y fue clave en el triunfo. Nicolás Otamendi, quien también se despidió de la Selección, y Nico Paz fueron los autores de los otros goles del encuentro.

Las fotos de la despedida de Lionel Messi

La noche contó con muchos homenajes, ovaciones y momentos de enorme emoción. Estas son las mejores fotos de la despedida de Lionel Messi de la Selección argentina, en una jornada histórica que tuvo al capitán como gran protagonista.

&nbsp;(Pablo Villán/Crónica)
 (Pablo Villán/Crónica)
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 (Pablo Villán/Crónica)
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 (Pablo Villán/Crónica)
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Las fotos de la emotiva despedida de Messi de la Selección argentina
Las fotos de la emotiva despedida de Messi de la Selección argentina
Las fotos de la emotiva despedida de Messi de la Selección argentina
Las fotos de la emotiva despedida de Messi de la Selección argentina
Las fotos de la emotiva despedida de Messi de la Selección argentina
Las fotos de la emotiva despedida de Messi de la Selección argentina
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FOTOS: Pablo Villán

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