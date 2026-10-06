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Cobertura de la despedida de Messi de la Selección Argentina

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Las lágrimas de Messi camino a su despedida: una multitud salió a las calles para agradecerle

Miles de personas se acercaron a Ezeiza para saludar al astro, que camino hacia el Estadio Monumental rompió en llanto.

Edelmiro Balmaceda
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Un rato antes de las 18:00, la despedida de Lionel Messi comenzó a sentirse a flor de piel con la partida del micro que trasladó a la Selección Argentina desde Ezeiza hasta el Estadio Monumental.

Es que, pese a todos los cordones policiales y las prevenciones de seguridad, miles de personas se acercaron al predio de la AFA y hasta se las arreglaron para ubicarse a los costados de la Autopista Riccheri y darle todo su cariño al capitán.

De hecho, algunos protagonistas, como Dibu Martínez y Nico Paz, compartieron imágenes desde arriba del omnibus.

Más tarde, una cámara captó al astro secándose las lágrimas, visiblemente emocionado por todo el afecto recibido antes de su último baile con el combinado nacional.

Sin embargo, una vez que arribó a la cancha de River, después de una hora de viaje, lo hizo con una sonrisa.

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