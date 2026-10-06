Las lágrimas de Messi camino a su despedida: una multitud salió a las calles para agradecerle

Un rato antes de las 18:00, la despedida de Lionel Messi comenzó a sentirse a flor de piel con la partida del micro que trasladó a la Selección Argentina desde Ezeiza hasta el Estadio Monumental.

Es que, pese a todos los cordones policiales y las prevenciones de seguridad, miles de personas se acercaron al predio de la AFA y hasta se las arreglaron para ubicarse a los costados de la Autopista Riccheri y darle todo su cariño al capitán.

%uD83D%uDEA8El Micro de la selección Argentina ya va rumbo hacia el Monumental, y estas son las imágenes en EZEIZA ! TE AMAMOS LEOOOOOO%uD83C%uDDE6%uD83C%uDDF7! https://t.co/NGm1EsuaHZ — KING MESSI 10 (@messi10_rey) October 6, 2026

De hecho, algunos protagonistas, como Dibu Martínez y Nico Paz, compartieron imágenes desde arriba del omnibus.

El video que subió el Dibu Martínez a sus redes sociales de la multitud de hinchas en el camino de la Selección Argentina rumbo al Monumental %uD83C%uDDE6%uD83C%uDDF7 https://t.co/YVDkTnH9s6 — TyC Sports (@TyCSports) October 6, 2026

Más tarde, una cámara captó al astro secándose las lágrimas, visiblemente emocionado por todo el afecto recibido antes de su último baile con el combinado nacional.

LA EMOCIÓN DE MESSI DESDE EL MICRO AL VER A LOS HINCHAS El capitán de la Albiceleste se tuvo que secar las lágrimas con un pañuelo en plena avenida General Paz, abarrotada de gente a sus lados. (+) en Clarín: https://t.co/vR8nZaSK2p Video: LN+ — Clarín (@clarincom) October 6, 2026

Sin embargo, una vez que arribó a la cancha de River, después de una hora de viaje, lo hizo con una sonrisa.