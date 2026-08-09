Las tremendas rachas que cortó Huracán con la victoria en el clásico ante San Lorenzo

Huracán venció a San Lorenzo en una nueva edición del Clásico, que fue por la fecha 4 del Torneo Clausura, y le permitió estirar su buen presente en los enfrentamientos entre sí, sumado a que cortó una racha de 25 años sin ganar en el Estadio Pedro Bidegain.

Con el triunfo de este domingo, la estadística más importante favorece al Globo, que acumula ocho clásicos consecutivos sin perder ante el Ciclón, con tres triunfos y cinco empates.

La última victoria azulgrana fue el 1-0 del 1 de octubre de 2022, con gol de Ezequiel Cerutti.

Todas las rachas que se cortaron en el clásico: