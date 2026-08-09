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HISTÓRICO

Las tremendas rachas que cortó Huracán con la victoria en el clásico ante San Lorenzo

Huracán venció a San Lorenzo por 2-0 en el Nuevo Gasómetro y rompió varias rachas del clásico.

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Huracán venció a San Lorenzo en una nueva edición del Clásico, que fue por la fecha 4 del Torneo Clausura, y le permitió estirar su buen presente en los enfrentamientos entre sí, sumado a que cortó una racha de 25 años sin ganar en el Estadio Pedro Bidegain.

Con el triunfo de este domingo, la estadística más importante favorece al Globo, que acumula ocho clásicos consecutivos sin perder ante el Ciclón, con tres triunfos y cinco empates. 

La última victoria azulgrana fue el 1-0 del 1 de octubre de 2022, con gol de Ezequiel Cerutti.

Todas las rachas que se cortaron en el clásico:

  • Huracán llegó a ocho clásicos consecutivos sin perder frente a San Lorenzo, por lo que consiguió su mejor racha invicta de su historia.
  • El Globo volvió a ganar en el Nuevo Gasómetro después de 25 años, ya que la última vez había sido en diciembre 2001.
  • Desde 1980 que Huracán no ganaba los dos clásicos del año. 
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