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AL PIE DEL CAÑÓN

Leandro Paredes le dedicó un emotivo mensaje a Tomás Aranda tras la grave lesión: "Fuerza joya..."

Luego de que Tomás Aranda sufriera una severa lesión que lo marginará de Boca durante meses, Leandro Paredes le escribió unas emocionantes palabras en redes sociales.

Edelmiro Balmaceda
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Este miércoles, Boca recibió un verdadero baldazo de agua fría al enterarse de la escalofriante lesión que Tomás Aranda sufrió en el entrenamiento y lo dejará fuera de las canchas para lo que resta del año.

Inmediatamente, las repercusiones comenzaron a esparcirse y varios jugadores se hicieron eco de la noticia a través de sus redes sociales.

En ese sentido, quien se expidió al respecto fue nada más y nada menos que Leandro Paredes, quien le envió un emotivo mensaje al chico que será operado en los próximos días.

"Fuerza, joya. Estamos todos con vos", escribió en una historia de Instagram el campeón del mundo con la Selección Argentina. Como él, otros jugadores como Milton Delgado, Alan Velasco, Leonel Flores y Lautaro Di Lollo hicieron lo propio.

Leandro Paredes le dedicó un emotivo mensaje a Tomás Aranda tras la grave lesión: "Fuerza joya..."

Más tarde, el joven volante ofensivo reposteó la imagen y respondió: "Gracias, mi capitán".

Cabe recordar que, después de ser intervenido quirúrgicamente, Aranda tendrá alrededor de cuatro a cinco meses de recuperación, con lo cual volverá a estar disponible para la pretemporada.

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