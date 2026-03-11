Menú
POLÉMICA

El escandaloso posteo de Leandro Paredes tras el pobre cierre de mercado de pases de Boca

Leandro Paredes reposteo una publicación de Instagram en la que hablaba de los refuerzos de Boca Juniors y que no se utilizó el cupo extra para un refuerzo tras la salida de Lucas Blondel a Huracán.

Juan Riera
El mercado de pases del fútbol argentino llegó a su fin y Boca Juniors tomó una decisión que generó repercusión entre los hinchas: no utilizar la plaza extra de refuerzo que tenía disponible tras la baja de Lucas Blondel.

De esta manera, el club de La Ribera cerró el libro de incorporaciones sin sumar un cuarto refuerzo, a pesar de tener la posibilidad reglamentaria de hacerlo.

El gesto de Leandro Paredes que llamó la atención de los hinchas

La decisión no pasó inadvertida para el capitán del equipo, Leandro Paredes, quien reaccionó en redes sociales.

El mediocampista reposteó una publicación del medio partidario "Planeta Boca" en la que se informaba que el equipo dirigido por Claudio Úbeda no sumaría más incorporaciones en este mercado.

El escandaloso posteo de Leandro Paredes tras el pobre cierre de mercado de pases de Boca

El gesto del volante rápidamente se viralizó entre los hinchas y fue interpretado por muchos como una señal de respaldo al plantel actual.

Debate en Boca: ¿alcanza el plantel para competir en todo?

La decisión de no incorporar más futbolistas también abrió el debate entre los simpatizantes. Muchos se preguntan si el plantel es lo suficientemente amplio para afrontar las tres competencias del semestre:

  • Copa Libertadores

  • Torneo local del fútbol argentino

  • Copa Argentina

La exigencia del calendario será alta y Boca buscará pelear en todos los frentes.

Los refuerzos que llegaron a Boca en 2026

Durante este mercado, el club de La Ribera incorporó tres futbolistas para reforzar el equipo:

  • Santiago Ascacíbar, proveniente de Estudiantes de La Plata

  • Ángel Romero, desde Corinthians

  • Adam Bareiro, procedente de Fortaleza EC

Con estas incorporaciones, el Xeneize buscará competir por la triple corona en el primer semestre de 2026.

