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A UN PASO

Lejos de River, Ramón Díaz está en la mira de un gigante brasileño en crisis

En las últimas horas, el Pelado apareció en el radar de un equipo grande del país vecino que atraviesa un pésimo momento.

Edelmiro Balmaceda
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Cuando Eduardo Coudet se fue de River, gran parte de los hinchas pusieron a Ramón Díaz como uno de los grandes candidatos para asumir la dirección técnica. Pero hoy, con Leonardo Ponzio en ese puesto, el futuro del Pelado parece estar cada vez más lejos del Millonario.

Tanto es así que, en las últimas horas, un gigante de Brasil que atraviesa una grave crisis tiene intenciones de contratar al entrenador riojano.

Se trata de Corinthians, que recientemente se quedó sin DT por la salida de Fernando Diniz, perdió sus últimos siete partidos de manera consecutiva en el Brasileirao y está a solo un punto de la zona de descenso.

Según trascendió, la dirigencia del Timão pensó en el estratega de 67 años para que solucionara la gran cantidad de problemas del equipo. De hecho, en su primer paso por el club entre 2024 y 2025, lo mantuvo en la máxima categoría y le dio un Campeonato Paulista.

Sin embargo, hay un inconveniente que podría truncar las negociaciones; en caso de regresar, el exdirector técnico de San Lorenzo e Independiente, entre otros, deberá purgar una sanción de seis fechas que le impuso el Tribunal Superior de Justicia Deportiva de Brasil (STJD) a raíz de unas declaraciones machistas y discriminatorias. Más allá de eso, Ramón es el plan A.

Corinthians tiene en carpeta a otro argentino

Pero además del Pelado, otro nombre que suena fuerte en la entidad paulista es el de otro entrenador de nuestro país: Luis Zubeldía.

En Brasil, el pampeano ya comandó los destinos de São Paulo y de Fluminense, su último equipo y de donde se fue en agosto pasado.

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