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Leonardo Balerdi está a un paso de llegar a un gigante de Italia

Tras perderse el Mundial 2026, Leonardo Balerdi apareció en el radar de un grande de Italia que podría arrebatárselo al Olympique de Marsella.

Edelmiro Balmaceda
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Leonardo Balerdi estuvo a punto de jugar el Mundial 2026 con la Selección Argentina, pero una lesión inoportuna dejó ese sueño trunco. Ahora, podría tener una buena noticia.

Antes de que termine el mercado de pases, el defensor argentino apareció en el radar de un club grande de Italia y se iría del Olympique de Marsella.

El equipo en cuestión es la Roma, que en las últimas horas avanzó por él y negocia con el conjunto francés para intentar contratarlo.

Según informes de Europa, la Loba y el surgido en Boca tienen todo acordado, pero todavía falta conseguir el visto bueno de la entidad gala.

Sin embargo, todas las partes parecen estar dispuestas y el futbolista de 27 años tiene grandes chances de salir a préstamo en un acuerdo que incluiría una opción de compra obligatoria si se cumplen ciertos objetivos.

De no mediar inconvenientes, Balerdi, quien arribó a Marsella en 2020, se convertiría se sumaría a un plantel que tiene varios compatriotas como Paulo Dybala, Nahuel Molina, Matías Soulé y Santiago Castro.

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