Leonardo Balerdi tiene nuevo destino tras quedar afuera del Mundial: se suma a la Roma

Leonardo Balerdi atraviesa horas decisivas para definir su futuro. El defensor argentino, que había sido convocado por Lionel Scaloni para disputar el Mundial 2026 pero quedó desafectado antes del inicio del torneo por una lesión, está muy cerca de cambiar de club en Europa.

El futbolista surgido de las inferiores de Boca tiene encaminada su salida del Olympique de Marsella y su próximo destino sería la Roma. De acuerdo con la información publicada por Fabrizio Romano, el zaguero ya alcanzó un acuerdo contractual con el conjunto italiano, que ahora debe resolver los últimos detalles de la operación con la institución francesa.

%uD83D%uDEA8%uD83D%uDFE1%uD83D%uDD34 AS Roma have agreed personal terms with Leonardo Balerdi as negotiations are underway with OM.



Balerdi wants Roma and discussions over paid loan with buy option clause to become mandatory are moving forward. pic.twitter.com/WNTFL8Uoh3 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 28, 2026

La intención de la Roma es incorporar a Balerdi mediante un préstamo con obligación de compra. La propuesta contempla, además, un pago inicial que no estaría incluido dentro del monto correspondiente a la futura adquisición definitiva del pase.

De esta manera, el argentino podría convertirse en uno de los refuerzos de un equipo que tuvo un mercado de pases de gran actividad. La llegada a la capital italiana también significaría un particular reencuentro con varios compatriotas.

Actualmente, la Roma cuenta con Paulo Dybala y Matías Soulé, mientras que durante este mercado incorporó a Nahuel Molina y Santiago Castro. Si finalmente se concreta el arribo de Balerdi, el plantel dirigido por Gian Piero Gasperini tendrá cinco futbolistas argentinos.

Boca consultó por Balerdi

Mientras la Roma avanza para quedarse con el defensor, Boca también realizó un movimiento para conocer su situación. El Xeneize está buscando un marcador central y tiene en carpeta diferentes alternativas, entre ellas Nehuén Pérez, Francisco Álvarez e Ignacio Ovando.

En ese contexto, el club de La Ribera se comunicó con Balerdi para consultar sus condiciones y conocer la posibilidad de un eventual regreso al fútbol argentino. Sin embargo, el contacto no prosperó debido a que el jugador ya tenía muy avanzada su negociación con la Roma.

Por ese motivo, todo indica que el defensor continuará su carrera en Italia y que su esperado regreso a Boca deberá esperar.

La lesión que le impidió jugar el Mundial 2026

Balerdi había sido incluido por Scaloni en la convocatoria de la Selección Argentina para la Copa del Mundo. Incluso tenía asignada la camiseta número 2, pero una lesión muscular en el sóleo de la pierna derecha cambió sus planes.

El inconveniente físico se produjo durante los primeros entrenamientos con el plantel completo, a apenas diez días del comienzo del Mundial. La situación obligó al cuerpo técnico a desafectarlo de la lista definitiva.

Su lugar fue ocupado por Marcos Senesi. La baja de Balerdi representó un problema importante para Scaloni, especialmente porque la defensa argentina ya había sufrido distintas dificultades físicas durante la preparación y también a lo largo de la competencia.

Ahora, cerca de tres meses después de aquella lesión y poco más de un mes desde la final del Mundial, Balerdi se encuentra ante la posibilidad de iniciar una nueva etapa en su carrera. Roma aparece como el destino más probable para el capitán del Marsella.