Leonardo Ponzio habló por primera vez como DT de River tras la victoria ante Banfield: "Hay que poner la cara"

River le ganó 3-2 a Banfield por la séptima fecha del Torneo Clausura 2026 y Leonardo Ponzio hizo su debut como DT. Luego, dio su primera conferencia de prensa y destacó la imagen que dio el equipo en su visita al Taladro.

"Intentamos jugar por dentro y que le llegue la pelota a los delanteros, Correa, Thiago Almada y Driussi. Cuando jugas de visitante, el local tiene que hacer el esfuerzo para buscar el resultado. Fue un partido peleado", analizó el entrenador sobre el encuentro.

Luego, dio detalles de su llegada al Millonario: "Enzo y la dirigencia me conocen, saben como soy y terminé aceptando la propuesta. Me debo a esta institución. Estoy muy contento y feliz. Cuando hay que estar, hay que poner la cara".

"Saqué de todos los técnicos que tuve. En cualquier profesión es importante delegar y tengo dos personas al lado con mucha experiencia. River es un país entero y hay que saber llevarlo", detalló Ponzio.

Sobre el plantel, aseguró: "Hay un grupo de jugadores impresionante. Hoy se dio el resultado que no se venía dando y es por el trabajo que venían haciendo".

Ponzio también respondió a los cuestionamientos a Lucas Martínez Quarta por su rendimiento: "Creo que se trata de momentos. A mí también me ha tocado tener todas las miradas. Yo lo veo bien. Lo conozco de chiquito, lo he criado. Tiene corazón por esta institución y siente todo mucho. Tiene calidad, es de selección, jugó en Europa... son momentos".