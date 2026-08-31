Lionel Messi anunció que se retira de la Selección argentina: "Me duele en el alma"

Lionel Messi anunció este lunes su retiro de la Selección argentina. El astro rosarino puso punto final a una historia de más de dos décadas con la camiseta albiceleste, luego de haber conquistado el Mundial de Qatar 2022, dos Copas América y de haber llevado al equipo nacional hasta la final de la Copa del Mundo 2026, donde Argentina cayó ante España.

El capitán comunicó su decisión a través de sus redes sociales con una extensa carta en la que repasó su recorrido con la Selección, agradeció a sus compañeros, entrenadores, dirigentes, familiares e hinchas y reconoció que se trata de una de las decisiones más dolorosas de su carrera.

De puño y letra: la carta que escribió Lionel Messi.

"Después de este tiempo que pasó desde la final, pensándolo mucho, quiero comunicarles a todos que me retiro de la Selección", comenzó Messi en su mensaje.

Messi y una despedida después de más de 20 años

El futbolista explicó que dejar la Selección es una decisión que le genera un profundo dolor, pero que entiende que llegó el momento de cerrar una etapa.

"Fue una decisión que dolió y duele en el alma, pero entiendo que es el momento", expresó. Y agregó: "Les juro que siempre dejé todo, no solo los últimos años que se ganó todo, antes también y siempre peleé y me dejé todo por esta camiseta".

Messi destacó además su deseo permanente de representar al país y hacer sentir orgullosos a los argentinos a través del fútbol.

"Amo, amé y amaré siempre estar en la Selección. Me vacié, ya no tengo más para dar y aparte vienen chicos muy grandes atrás que merecen estar", sostuvo.

El capitán también reconoció que el final de su ciclo se produce mientras comienzan a cerrarse distintas etapas de su carrera: "Queda poco y se van cerrando etapas y esta es una que me duele mucho".

El mensaje de Messi para los hinchas argentinos

En su despedida, el futbolista agradeció especialmente el cariño recibido durante sus 20 años con la Selección y anticipó que extrañará vivir los partidos desde adentro.

"Gracias por todo el cariño de estos 20 años. Voy a extrañar mucho escucharlos desde adentro. Ahora voy a ser uno más de ustedes, alentando y bancando siempre desde afuera", escribió.

También tuvo palabras para su familia, entrenadores, compañeros y dirigentes, a quienes agradeció por haberlo acompañado durante una carrera marcada por momentos de enorme felicidad y también por golpes difíciles.

"Me llevo recuerdos y momentos inolvidables vividos", aseguró.

Messi cerró su carta con una frase cargada de emoción y orgullo por su recorrido con la camiseta argentina: "Me voy con la tranquilidad y el orgullo de haberles regalado, juntos con mis compañeros, momentos soñados. Fue una locura haberlo vivido con ustedes. ¡Los quiero!".

Y concluyó: "Gracias Dios por hacerme argentino. ¡Vamos Argentina!".

La carta había sido escrita después de la final

Al final del mensaje, Messi realizó una aclaración que le dio todavía más peso a su despedida. Reveló que había escrito esas palabras el 21 de julio, apenas dos días después de la final del Mundial 2026.

"Estas palabras las escribí el 21 de julio, dos días después de la final. Hoy después de lo de mi papá, estoy más convencido que antes", explicó.

La referencia fue a la muerte de su padre, Jorge Messi, ocurrida en agosto. Días antes, el propio futbolista había expresado sus dudas sobre cuánto tiempo más continuaría jugando al fútbol.

De esta manera, Messi pone fin a su ciclo con la Selección argentina después de haber disputado más de 200 partidos y de haber protagonizado la etapa más exitosa de la historia del equipo nacional, con la conquista de la Copa América 2021, la Finalissima 2022, el Mundial de Qatar 2022 y la Copa América 2024, además de la final alcanzada en el Mundial 2026.