Lionel Messi aterrizó en Argentina para jugar su último partido con la Selección argentina

Lionel Messi pisó suelo argentino durante las primeras horas de este viernes para afrontar lo que será su último partido oficial vistiendo la camiseta de la Selección argentina, tras su participación en el Mundial 2026.

El capitán y campeón del mundo en Qatar 2022 desembarcó a bordo de una aeronave privada en la ciudad de Rosario, su tierra natal, acompañado por su esposa Antonela Roccuzzo, sus tres hijos -Thiago, Mateo y Ciro- y su madre, Celia Cuccittini.

Aunque no se precisaron detalles sobre su agenda para los próximos días, se prevé su presencia este sábado en el Estadio Monumental para presenciar desde las tribunas el compromiso de sus compañeros ante Burkina Faso, programado para las 21.

La fecha de la despedida y el retiro anunciado





El momento de mayor carga emotiva para el astro rosarino tendrá lugar el próximo martes 6 de octubre a partir de las 20, cuando salte al campo de juego para disputar su partido de despedida frente al seleccionado de Benín.

La AFA presentó la camiseta especial que usará Messi en su partido despedida ante Benín.

La decisión de poner fin a su ciclo con la "Albiceleste" fue confirmada por el propio futbolista mediante una emotiva carta difundida el pasado 31 de agosto, 33 días después de la final del Mundial 2026 en la que la Argentina cayó ante España. Ese partido cerró una actuación individual brillante de Messi con un balance de ocho goles y cuatro asistencias en la máxima competencia.

Un legado histórico y el presente de la Selección





A lo largo de sus más de 20 años de trayectoria defendiendo los colores nacionales, Messi completó una marca de 125 goles y 66 asistencias en 207 partidos oficiales. Durante su ciclo, el delantero fue pieza fundamental para la obtención de cuatro títulos: la Copa América 2021, la Finalissima, el Mundial de Qatar 2022 y la Copa América 2024.

En lo que respecta a la presente ventana de la fecha FIFA, el conjunto nacional viene de iniciar la jornada con un contundente triunfo por 4-0 frente a Bolivia en el Estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba, con anotaciones de Lautaro Martínez, Nico Paz, Cristian Romero y José Manuel López.