La desgarradora despedida de Lionel Messi a su papá Jorge Messi: "No sé qué voy a hacer sin vos"

Lionel Messi despidió a su papá Jorge Messi con una conmovedora carta publicada en sus redes sociales. El capitán de la Selección Argentina abrió su corazón como nunca antes en uno de los momentos más dolorosos de su vida y reveló detalles de los últimos meses de los contactos entre ambos durante el Mundial 2026 de la FIFA.



"Pa, todavía no puedo creer que te hayas ido. No caigo, o mejor dicho, no quiero caer", comenzó Messi en un mensaje acompañado por una fotografía familiar.

"Tanto me pedías que juegue el último Mundial y días antes de empezar fue cuando peor te pusiste. Era la primera vez que no ibas a estar en un torneo", escribió.

"Yo te decía que íbamos a llegar a la final así podías viajar", recordó.

Según detalló, con el paso de los partidos de la Copa del Mundo comenzó a comprender la gravedad de la situación y en cada cotejo, sólo esperaba que termine para recibir un mensaje de su padre.



"Cada vez que terminaba un partido esperaba y extrañaba tu mensaje. Ahí me di cuenta de que la situación era fea de verdad", expresó.

Uno de los pasajes más fuertes fue cuando recordo la final del Mundial 2026 frente a España, y dio a entender que quería estirar su estadía en este torneo simplemente para ver si su familiar podía llegar a ir y su sueño mayor era conseguir el título para dedicárselo.

"Llegamos a la final y no pudiste estar. Quería ganarla para llevártela y mostrarte una nueva", escribió.

Messi también hizo referencia al enorme desgaste físico de la Scaloneta y el estadio emocional con el que afrontó aquel cotejo. "No pude, las piernas no me daban más. Esta vez intenté ir contra mi físico, pero no pude. Nunca pude sentirme bien", confesó.

"No pudimos hablar de nada de todo lo que pasó. No pudiste disfrutar nada", lamentó.

La frase de Messi que da a entender que puede retirarse



Durante la carta Messi expresó que no sabe si seguir jugando al fútbol durante mucho tiempo sin su papá. "No sé qué voy a hacer sin vos, no sé cómo seguir. Yo solo jugaba al fútbol y ahora tengo bastantes dudas de que vaya a seguir haciéndolo por mucho tiempo más", escribió.

Una frase que un poco explica lo que significa su padre en su carrera futbolística. Desde tomar aquella decisión de irse a vivir a Barcelona, hasta la negociación de sus contratos o ser su fan número uno cada vez que juega.

"Fuiste papá, amigo y representante. Siempre eras la persona que tenías que ser en cada momento y nunca te equivocaste en nada", destacó.

Messi recordó también los primeros años de su carrera, cuando Jorge lo llevaba a entrenar después de trabajar. "Cómo sufrías viéndome y cómo disfrutabas, aunque nunca me regalabas muchos elogios", recordó sobre la exigencia.

El legado que Jorge Messi le regaló a Lionel Messi

"Te voy a extrañar mucho, pero siempre vas a estar presente, y sobre todo en la educación de mis hijos, porque les enseño y los educo como ustedes lo hicieron conmigo", escribió.

"Descansá en paz y cuidanos desde arriba como lo hacías acá. Gracias por todo", le pidió y cerró con una frase contundente que emocionó a todo el planeta: "Te amo, pa".

El texto completo de la carta de Lionel Messi dedicada a su padre Jorge Messi

No sé qué voy a hacer sin vos, no sé cómo seguir. Yo solo jugaba al fútbol y ahora tengo bastantes dudas de que vaya a seguir haciéndolo por mucho tiempo más. Estuviste al lado mío desde el principio, faltaba tan poquito para el final. ¿Por qué no aguantaste ese poquito más y terminábamos juntos?

Sé que tu felicidad era ver bien a tu familia, a tu mujer, a tus hijos y, sobre todo, sin que se enteren los otros, verme jugar a mí...

Desde chiquito siempre fue así. Me llevabas a todos los entrenamientos apenas llegabas de trabajar. A muchos me llevaba mamá porque vos estabas trabajando.

Obviamente, a los partidos no faltabas a uno. Cómo sufrías viéndome y cómo disfrutabas, aunque nunca me regalabas muchos elogios.

Fuiste papá, amigo y representante. Siempre eras la persona que tenías que ser en cada momento y nunca te equivocaste en nada. Más allá de algunos reproches o peleas, siempre tenías razón. Al final se terminaba dando como vos decías.

Te voy a extrañar mucho, pero siempre vas a estar presente, y sobre todo en la educación de mis hijos, porque les enseño y los educo como ustedes lo hicieron conmigo.

Descansá en paz y cuidanos desde arriba como lo hacías acá. Gracias por todo.

Te amo, pa.