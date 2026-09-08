Lionel Messi vuelve al Balón de Oro: fue nominado entre los 30 candidatos de 2026

Lionel Messi vuelve a estar entre los principales candidatos al Balón de Oro. France Football anunció este martes la lista de 30 futbolistas que competirán por el prestigioso premio individual y el capitán de la Selección Argentina recuperó su lugar entre los protagonistas después de quedar afuera de las últimas dos ediciones.

La ceremonia se llevará a cabo el 26 de octubre en Londres, donde se conocerá al ganador del reconocimiento que distingue al mejor futbolista del mundo durante la temporada.

A sus 39 años, Messi consiguió meterse nuevamente en la consideración de France Football gracias a una temporada en la que volvió a exhibir números destacados, aunque uno de los factores determinantes para su nominación fue su actuación con la Selección Argentina en el Mundial 2026.

El delantero fue una de las figuras del equipo dirigido por Lionel Scaloni durante la Copa del Mundo disputada en Estados Unidos, México y Canadá. Argentina llegó hasta la final del certamen y terminó como subcampeona, mientras que Messi cerró su participación con ocho goles, convirtiéndose nuevamente en una de las principales referencias ofensivas del conjunto nacional.

Más allá de los resultados, el rosarino volvió a asumir un papel determinante en los partidos de mayor exigencia. Su producción durante el Mundial terminó siendo uno de los argumentos de mayor peso para que su nombre apareciera nuevamente entre los candidatos al Balón de Oro.

Los números de Messi en Inter Miami durante 2026

El rendimiento del argentino no se limitó a su participación con la Selección. En Inter Miami también tuvo una temporada de enorme impacto, con cifras que respaldan su nominación al premio.

Durante 2026, Messi registra 31 goles y 16 asistencias en 35 partidos con Las Garzas. Si bien la MLS se encuentra por debajo de las principales ligas europeas en cuanto a nivel de competencia, el argentino volvió a marcar diferencias y fue una pieza fundamental para el funcionamiento ofensivo del conjunto de Florida.

De esta manera, sus actuaciones tanto con Inter Miami como con la Selección Argentina le permitieron regresar a una lista de la que no había formado parte en 2024 ni 2025.

Lautaro Martínez, el otro argentino nominado

Messi no es el único representante argentino entre los 30 candidatos. Lautaro Martínez también fue incluido en la nómina de France Football, luego de una temporada destacada con Inter de Milán.

El delantero argentino tuvo un papel importante en el conjunto italiano y también formó parte del equipo nacional durante el Mundial 2026. Su presencia en la lista confirma la participación de dos futbolistas argentinos entre los principales aspirantes al premio.

Ahora, tanto Messi como Lautaro deberán esperar hasta el 26 de octubre, cuando en Londres se revele quién será el nuevo ganador del Balón de Oro. Para la Pulga, además, será una oportunidad para volver a competir por un reconocimiento que ya ganó en múltiples ocasiones y que vuelve a tenerlo entre sus protagonistas después de dos años de ausencia.