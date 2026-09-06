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¿Llega Paredes?: El probable once de Boca para enfrentar a Sao Paulo por Copa Sudamericana

Boca Juniors espera por Leandro Paredes para enfrentar a Sao Paulo por los cuartos de final de la Copa Sudamericana.

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 Este martes, Boca enfrentará a Sao Paulo en la Bombonera por la ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana.

Para este encuentro, Leandro Paredes encendió las alarmas en los últimos días, ya que pidió ser reemplazado en los minutos finales del partido ante Vélez y todavía no volvió a sumar minutos.

Sin embargo, este pasado sábado, en el agónico empate ante Gimnasia de Mendoza, el capitán y referente del Xeneize estuvo presente en el banco de suplentes y llegaría ante el conjunto brasileño.

Por otro lado, quien sí quedó afuera de la ida por cuestiones físicas es Milton Delgado, quien padeció una lesión muscular ante Lanús y estará al menos una semana más de baja.

El probable once de Boca ante Sao Paulo: Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera o Marco Pellegrino, Lautaro Blanco; Santiago Ascacibar, Leandro Paredes, Tomás Belmonte; Alan Velasco; Miguel Merentiel y Leonel Flores o Sebastián Villa.

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