¿Llega un refuerzo?: la decisión de San Lorenzo por la lesión de Gastón Hernández

A pesar de contar con dos cupos habilitados por las graves lesiones de Gastón Hernández y Ezequiel Cerutti, todo indica que San Lorenzo podría no sumar incorporaciones antes del límite en el mercado de pases.

La lista presentada para la Copa Sudamericana sin caras nuevas es, al menos, una señal clara de que el panorama es complejo.

El Ciclón intentó moverse en los últimos días, pero las gestiones no avanzaron. La principal alternativa era Agustín García Basso, aunque Racing rechazó la oferta de un préstamo hasta fin de año con un cargo de 150 mil dólares y una opción de compra de 700 mil. En la Academia desestimaron la propuesta porque solo contemplan una venta y, además, necesitan mantener variantes en defensa por la exigente seguidilla de partidos.

En paralelo, surgió la posibilidad de Ramiro Funes Mori. En Estudiantes existen dudas sobre desprenderse de él por la suspensión de Tomás Palacios, expulsado recientemente, lo que podría dejar al plantel con menos variantes en la zaga.

Ante ese escenario, en San Lorenzo también evaluaron otras alternativas. Uno de los nombres que apareció en carpeta fue el de Miguel Barbieri, defensor que comenzó la temporada en Riestra y acumula siete partidos en el torneo. Pero como no hubo avances concretos, todo indica que el club no sumará una cara nueva