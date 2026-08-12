¿Llegan para la Sudamericana?: el panorama de los lesionados de River

Sebastián Driussi, Marcos Acuña y Mauro Arambarri están cerca de regresar de sus respectivas lesiones.

La idea del cuerpo técnico de River es que vuelvan a las convocatorias pensando en el partido de ida por los octavos de final de la Copa Sudamericana ante Independiente Santa Fe, aunque alguno podría reaparecer el próximo domingo contra Argentinos Juniors por el Torneo Clausura.

El que más chances tiene de formar parte de la nómina de cara al partido ante el Bicho es Driussi. El delantero no tuvo actividad en lo que va del semestre a causa de un desgarro en el sóleo derecho.

Acuña, por su parte, sufrió un desgarro en el isquiotibial derecho. El lateral izquierdo podría estar para la serie ante Independiente Santa Fe.

El último de los lesionados es Arambarri, el mediocampista no fue inscripto en la lista de buena fe y no podrá estar en la serie ante el conjunto colombiano. Por este motivo, su regreso podría darse recién en la sexta fecha del Clausura frente a Vélez.