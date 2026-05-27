Los cálidos posteos de Alpine y de la Fórmula 1 para saludar a Franco Colapinto por su cumpleaños 23

Está pasando su mejor momento desde que llegó a la Fórmula 1 y lo tiene merecido por nunca rendirse y bancar cuando las cosas no salían. Por eso, el equipo Alpine y el sutio oficial de la categoría saludaron a Franco Colapinto con un cálido posteo con motivo de su cumpleaños 23, el cual celebra este miércoles 27 de mayo.

"Feliz Cumpleaños @francolapinto. Nuestro #43 cumple 23 hoy", anunció el equipo francés en sus redes sociales. El posteo, sencillo pero elocuente, fue acompañado por una foto del piloto argentino mirando hacia el cielo y con los ojos cerrados.

Feliz Cumpleanõs @francolapinto %uD83E%uDD73



Our #43 turns 23 today %u263A%uFE0F pic.twitter.com/LaAwYdrrOV — BWT Alpine Formula One Team (@AlpineF1Team) May 27, 2026

Our favourite photos of FC43 on his birthday %uD83E%uDD73 pic.twitter.com/0Mog8GIEys May 27, 2026

El sitio oficial de la Fórmula 1 también se hizo eco del cumpleaños de Colapinto. "De fuerza en fuerza en 2026... ¡y solo está cumpliendo 23! Deseándote un muy feliz cumpleaños @FranColapinto", escribió en su posteo la categoría.

Going from strength to strength in 2026... and he's only turning 23! %uD83D%uDCAA



Wishing you a very happy birthday @FranColapinto %uD83E%uDD73#F1 pic.twitter.com/CjN3pR73h8 — Formula 1 (@F1) May 27, 2026

Lo cierto es que Colapinto viene de dos grandes resultados, dejando en claro que solo necesitaba un elemento mecánico que le permitiera mostrar su talento. Al séptimo puesto en el GP de China, su mejor resultado hasta ese momento, le sumó el sexto logrado el fin de semana pasado en Canadá, sellando su actuación más destacada en la Fórmula 1.