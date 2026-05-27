Los cálidos posteos de Alpine y de la Fórmula 1 para saludar a Franco Colapinto por su cumpleaños 23
El piloto argentino festeja un nuevo aniversario de su nacimiento justo cuando transita su mejor momento desde que llegó a la categoría.
Está pasando su mejor momento desde que llegó a la Fórmula 1 y lo tiene merecido por nunca rendirse y bancar cuando las cosas no salían. Por eso, el equipo Alpine y el sutio oficial de la categoría saludaron a Franco Colapinto con un cálido posteo con motivo de su cumpleaños 23, el cual celebra este miércoles 27 de mayo.
"Feliz Cumpleaños @francolapinto. Nuestro #43 cumple 23 hoy", anunció el equipo francés en sus redes sociales. El posteo, sencillo pero elocuente, fue acompañado por una foto del piloto argentino mirando hacia el cielo y con los ojos cerrados.
El sitio oficial de la Fórmula 1 también se hizo eco del cumpleaños de Colapinto. "De fuerza en fuerza en 2026... ¡y solo está cumpliendo 23! Deseándote un muy feliz cumpleaños @FranColapinto", escribió en su posteo la categoría.
Lo cierto es que Colapinto viene de dos grandes resultados, dejando en claro que solo necesitaba un elemento mecánico que le permitiera mostrar su talento. Al séptimo puesto en el GP de China, su mejor resultado hasta ese momento, le sumó el sexto logrado el fin de semana pasado en Canadá, sellando su actuación más destacada en la Fórmula 1.