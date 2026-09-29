Los dos nombres que suenan para dirigir a Racing tras la salida de Vojvoda

La agónica derrota 3-2 ante Boca, que significó la eliminación de Racing en los cuartos de final de la Copa Argentina, terminó de sentenciar la salida de Juan Pablo Vojvoda.

La primera decisión fue nombrar a Sebastián Romero y Luciano Aued como técnicos interinos hasta fin de año. A la Academia le quedan seis partidos en el Torneo Clausura y el objetivo será salir de la parte baja de la Zona B (está anteúltimo con ocho puntos) y buscar la clasificación a los playoffs.

En paralelo, la dirigencia puso en marcha la búsqueda del entrenador para 2027. Dentro de las alternativas que analizan aparecen Nicolás Diez y Guillermo Barros Schelotto.

El primero ya había sido considerado meses atrás para asumir en la Academia tras la partida de Gustavo Costas y hubo buena predisposición de su parte, aunque en ese momento no se concretó su llegada y siguió en Argentinos Juniors. Su vínculo en el Bicho concluye a fin de 2027.

El otro nombre es el del Mellizo. Su contrato con Vélez vence a fin de año y Racing lo contactaría. Sin embargo, el Fortín atraviesa un buen presente, marcha segundo en la tabla anual con muchas chances de jugar la próxima Copa Libertadores.