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VOLÓ TODO

Los hinchas de Boca arrasaron con las entradas para visitar a Platense por el Torneo Clausura

De cara al duelo del próximo sábado ante Platense, los hinchas de Boca agotaron todas las entradas y habrá lleno total en el Estadio Ciudad de Vicente López.

Edelmiro Balmaceda
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El próximo sábado, Boca intentará cerrar una semana perfecta y buscará una victoria en su visita a Platense por la fecha 5 del Torneo Clausura 2026.

En ese marco, el Xeneize contará con un apoyo importante, ya que tendrá a 5000 de sus hinchas presentes en una tribuna del Estadio Ciudad de Vicente López.

La venta de entradas, con un valor de 110 mil pesos cada una, se habilitó a las 13:00 y se agotaron en poco más de una hora. Vale destacar que, en esta ocasión, el expendio se habilitó para socios y no socios.

Vale resaltar que, luego de tener a su público ante Talleres de Córdoba, Defensa y Justicia y Central Córdoba de Santiago del Estero, será la primera vez en el semestre que el conjunto azul y oro goce de este beneficio.

Además, el choque contra el Calamar tendrá un condimento especial para el club de la ribera que volverá a verse las caras con el flamante DT rival y uno de sus máximos ídolos, Martín Palermo.

Con el arbitraje en campo de Jorge Baliño y la asistencia de Lucas Novelli en el VARPlatense y Boca se medirán a partir de las 21:15, en el compromiso que cerrará la acción del sábado.

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