Los hinchas de Racing explotaron de furia tras la salida de Costas y cantaron contra Diego Milito: "Con Costas no se jode" y "Llamá a elecciones""
En la puerta del Cilindro muchos simpatizantes se agruparon para expresarse contra el presidente de la Academias tras tomar la contundente decisión de echar al entrenador.
La sorprendente salida de Gustavo Costas de Racing generó una inmediata reacción de los hinchas, que este domingo se acercaron al estadio Presidente Perón para manifestar su descontento con la dirigencia. La protesta se desarrolló en las puertas del Cilindro y tuvo como principal blanco al presidente Diego Milito.
Durante la concentración, los simpatizantes expresaron su enojo con distintos cánticos contra la comisión directiva y en defensa del entrenador saliente, uno de los ídolos más queridos por el público académico. El clima en Avellaneda fue de fuerte tensión y malestar por la decisión tomada por la conducción del club.
La tajante declaración de Diego Milito sobre el fin de ciclo de Gustavo Costas en Racing
Entre los gritos que se escucharon en las inmediaciones del estadio estuvieron: "Milito botón", "Con Costas no se jode", "La comisión se va a la p..." y "Llamá a elecciones".
El hijo de Gustavo Costas publicó un mensaje de despedida con un palito para la dirigencia de Racing: "Nos quedaba mucho..."
Las canciones fueron acompañadas por banderas y aplausos de los presentes, que cuestionaron el rumbo institucional y deportivo de la Academia. Y un hecho lamentable se vio cuando un grupo de hinchas forzó uno de los planteles y tomaron las inmediaciones del Cilindro.
La caótica situación refleja el delicado momento político que atraviesa Racing luego de la salida de Costas, una determinación que provocó un fuerte rechazo en una parte importante de los socios e hinchas del club.