Los hinchas de Racing explotaron de furia tras la salida de Costas y cantaron contra Diego Milito: "Con Costas no se jode" y "Llamá a elecciones""

La sorprendente salida de Gustavo Costas de Racing generó una inmediata reacción de los hinchas, que este domingo se acercaron al estadio Presidente Perón para manifestar su descontento con la dirigencia. La protesta se desarrolló en las puertas del Cilindro y tuvo como principal blanco al presidente Diego Milito.

Durante la concentración, los simpatizantes expresaron su enojo con distintos cánticos contra la comisión directiva y en defensa del entrenador saliente, uno de los ídolos más queridos por el público académico. El clima en Avellaneda fue de fuerte tensión y malestar por la decisión tomada por la conducción del club.

La tajante declaración de Diego Milito sobre el fin de ciclo de Gustavo Costas en Racing

Entre los gritos que se escucharon en las inmediaciones del estadio estuvieron: "Milito botón", "Con Costas no se jode", "La comisión se va a la p..." y "Llamá a elecciones".

%uD83C%uDFB6 "¡CON RACING NO SE JODE!": una multitud de hinchas de la Academia forzaron un portón e ingresaron al club para acercarse a Costas y manifestar su malestar con la dirigencia del club.



%uD83C%uDF99%uFE0F @lautarosalucho pic.twitter.com/T28Rl0Hr4a — TyC Sports (@TyCSports) May 24, 2026

El hijo de Gustavo Costas publicó un mensaje de despedida con un palito para la dirigencia de Racing: "Nos quedaba mucho..."

%uD83C%uDFB6... GUSTAVO ES #RACING, MILITO NO... %uD83C%uDFB6 Cantaban los hinchas mientras la seguridad se llevaba a Gustavo Costas. pic.twitter.com/f1DBQVqIpD — Racing Radio %uD83C%uDFC6 (@RacingRadioClub) May 24, 2026

Las canciones fueron acompañadas por banderas y aplausos de los presentes, que cuestionaron el rumbo institucional y deportivo de la Academia. Y un hecho lamentable se vio cuando un grupo de hinchas forzó uno de los planteles y tomaron las inmediaciones del Cilindro.

Hinchas de #RACING forzaron el portón y tomaron las inmediaciones del Cilindro pic.twitter.com/ixv0D7gnrN — Racing Radio %uD83C%uDFC6 (@RacingRadioClub) May 24, 2026

La caótica situación refleja el delicado momento político que atraviesa Racing luego de la salida de Costas, una determinación que provocó un fuerte rechazo en una parte importante de los socios e hinchas del club.