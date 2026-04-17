Luego de la pelea de River con la AFA, Di Carlo se mostró junto a Riquelme y Chiqui Tapia en la previa del Superclásico

Este viernes en Ezeiza, el Superclásico comenzó a palpitarse con una conferencia de prensa en la que, además de los capitanes de River y Boca, también estuvieron los presidentes.

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Tanto es así que, a más de un mes desde que anunció que dejaría de ser parte del Comité Ejecutivo , el mandatario del Millonario, Stefano Di Carlo, se mostró junto a su par del Xeneize, Juan Román Riquelme, y el mandamás de la entidad madre del fútbol argentino, Claudio Tapia.

"EL CLÁSICO MÁS IMPORTANTE DEL MUNDO" %uD83E%uDD1D



Chiqui Tapia habla en la conferencia de prensa previa del River-Boca



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Sin extenderse demasiado, el dirigente de la Banda destacó la importancia del encuentro y confió en que se desarrolle "de la mejor manera".

"Es un partido histórico, trascendental como todos los Superclásicos. Desde nuestro lugar, generar las condiciones y el mejor marco posible para que se desarrolle de la mejor manera, como todos queremos", afirmó.

Por su parte, JR subrayó que un cotejo de esta magnitud se observa desde todo el planeta y deseó "que gane el que mejor juegue".

"El Superclásico es único, sea en nuestra casa o la de ellos. Solamente que la gente disfrute mucho. Se van a ver buenos jugadores de los dos lados. Ojalá tengamos la suerte de disfrutar mucho. Se ve en todo el mundo, eso hace que sea el clásico más importante del mundo y esperemos que sea una fiesta. Es fútbol, que gane el que juegue mejor y que todos podamos ayudar", completó.

Stefano Di Carlo y Juan Román Riquelme, los presidentes de River y Boca en la previa del Superclásico %uD83E%uDD1D



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Además, quien tuvo la chance de decir unas palabras fue el árbitro designado Darío Herrera, que estará a cargo del choque más importante del país por séptima vez en su trayectoria.

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"Ser parte de esto es divino. El clásico lo disfrutamos de una manera especial, nos preparamos mucho y tenemos un equipo que va a entrar a la cancha a jugarlo de la misma manera que los jugadores", expresó.