Luis de la Fuente renovará con España hasta 2030 y cobrará casi el doble que Scaloni

Luis de la Fuente tiene encaminada su continuidad al frente de la Selección de España. Después de conquistar el Mundial, el entrenador llegó a un acuerdo para extender su vínculo con la Roja hasta 2030, año en el que el combinado español tendrá como uno de sus grandes objetivos la defensa del título en la Copa del Mundo que organizarán España, Portugal y Marruecos junto con Uruguay, Argentina y Paraguay.

La renovación también estará acompañada por una mejora considerable en sus condiciones económicas. Según informaron Radio Nacional y la Cadena SER, De la Fuente pasará a percibir entre 4 y 5 millones de euros por temporada, una cifra que lo colocaría entre los técnicos de selecciones mejor remunerados del mundo.

El nuevo salario del entrenador español también permite establecer una comparación con Lionel Scaloni. El técnico de la Selección Argentina percibe alrededor de 2,6 millones de euros anuales, por lo que De la Fuente podría llegar a cobrar casi el doble una vez que se haga oficial su nuevo contrato.

La situación de Scaloni es diferente, ya que su vínculo con la AFA deberá ser revisado hacia finales de año. El entrenador argentino atraviesa el cierre de un ciclo histórico, marcado por la obtención de cuatro títulos, aunque la salida de Lionel Messi del seleccionado abre una nueva etapa para el equipo.

En España, en cambio, la intención es despejar cualquier incertidumbre respecto al futuro del entrenador. La RFEF confía en De la Fuente para afrontar los próximos grandes desafíos, entre ellos la Eurocopa 2028 y el Mundial 2030, que tendrá un significado especial para el país por ser uno de los organizadores.

El anuncio oficial de la renovación podría producirse durante los próximos días, antes de una nueva ventana internacional. España afrontará allí sus compromisos con el objetivo de avanzar hacia la definición de la Nations League, competición en la que actualmente es subcampeona después de perder la final ante Portugal.

De esta manera, el seleccionado español apuesta fuerte por la continuidad del entrenador que llevó al equipo a la cima del fútbol mundial. De la Fuente no solo tendrá contrato hasta 2030, sino también un salario acorde al lugar que España pretende ocupar durante los próximos años.