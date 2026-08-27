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SIGUE LA LESIÓN

Malas noticias en Boca: Bareiro va a operarse y será baja hasta 2027

Adam Bareiro decidió intervenirse quirúrgicamente y estará fuera de las canchas durante todo lo que queda de 2026.

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 Siguen las malas noticias sobre los lesionados en Boca. Se conoció que Adam Bareiro decidió intervenirse quirúrgicamente y estará fuera de las canchas durante todo lo que queda de 2026.

Luego de realizarse un bloqueo lumbar, el paraguayo había respondido bien a los entrenamientos y el cuerpo técnico se ilusionaba con poder volver a contar este septiembre con el futbolista.

Sin embargo, esta semana el delantero experimentó mucho dolor en la zona y no pudo volver a practicar. 

El tratamiento no dio los resultados esperados y es por eso que Bareiro tomó la decisión de pasar por el quirófano.

Tras el doble desgarro y la hernia de disco lumbar que padece desde la pretemporada, el jugador no tiene minutos desde mayo, por lo que podría llegar a estar hasta ocho meses de baja en total.

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