Malas noticias en Boca: Montero fue convocado por Colombia y se perderá el duelo con Racing

Colombia anunció la lista de convocados para la próxima fecha FIFA de con la presencia de Álvaro Montero, que se incorporará a su selección y supondrá una baja para Boca.

El Xeneize no podrá contar con su arquero titular para el duelo por Copa Argentina frente a Racing ni para recibir a Unión por la fecha 11 del Torneo Clausura.

El guardameta si podrá estar presente en el clásico contra San Lorenzo, pero luego deberá viajar a los Estados Unidos para los amistosos con México, Paraguay y Perú.

El cruce ante el Tri está estipulado para el sábado 26 de septiembre, un día antes del encuentro ante la Academia.

Por su parte, Leandro Brey se postula para ser titular. El Vasco Arruabarrena solo dispuso de él en la victoria por 3-1 ante Central Córdoba, cuando Montero viajó a Colombia por el fallecimiento de su abuela.