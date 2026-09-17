Menú
Crónica en vivo

ES BAJA

Malas noticias en Boca: Montero fue convocado por Colombia y se perderá el duelo con Racing

Álvaro Montero fue convocado por Colombia para la fecha FIFA y Boca Juniors lo perderá para el duelo con Racing por Copa Argentina.

Agregá Crónica - Firme junto al pueblo enCrónica - Firme junto al pueblo Google Preference

Colombia anunció la lista de convocados para la próxima fecha FIFA de con la presencia de Álvaro Montero, que se incorporará a su selección y supondrá una baja para Boca.

El Xeneize no podrá contar con su arquero titular para el duelo por Copa Argentina frente a Racing ni para recibir a Unión por la fecha 11 del Torneo Clausura.

El guardameta si podrá estar presente en el clásico contra San Lorenzo, pero luego deberá viajar a los Estados Unidos para los amistosos con México, Paraguay y Perú

El cruce ante el Tri está estipulado para el sábado 26 de septiembre, un día antes del encuentro ante la Academia.

Por su parte, Leandro Brey se postula para ser titular. El Vasco Arruabarrena solo dispuso de él en la victoria por 3-1 ante Central Córdoba, cuando Montero viajó a Colombia por el fallecimiento de su abuela. 

Esta nota habla de:
1
Entradas Argentina vs. Benín: cuándo salen a la venta y cómo comprar para ver a Messi
ATENCIÓN

Entradas Argentina vs. Benín: cuándo salen a la venta y cómo comprar para ver a Messi

2
Un DT argentino multicampeón se postuló para reemplazar a Lionel Scaloni en la Selección Argentina: "Estoy preparado..."
¿CANDIDATO?

Un DT argentino multicampeón se postuló para reemplazar a Lionel Scaloni en la Selección Argentina: "Estoy preparado..."

3
Escándalo en Banfield: Troglio presentó la renuncia y la dirigencia no aceptó
TODO MAL

Escándalo en Banfield: Troglio presentó la renuncia y la dirigencia no aceptó

4
Atención, Colapinto: el Gran Premio de Azerbaiyán tendrá un curioso cambio en el cronograma
FÓRMULA 1

Atención, Colapinto: el Gran Premio de Azerbaiyán tendrá un curioso cambio en el cronograma

5
El Tribunal de Disciplina postergó el fallo sobre el partido entre Boca y Vélez
CONFIRMADO

El Tribunal de Disciplina postergó el fallo sobre el partido entre Boca y Vélez

Últimas noticias de Boca