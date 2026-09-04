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Malaspina fue contundente sobre la oferta de River por Francisco Álvarez: "Inviable"

El presidente de Argentinos confirmó que la oferta de River Plate por Francisco Álvarez fue rechazada.

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Sobre el final del mercado de pases, el presidente del Argentinos Juniors, Cristian Malaspina, confesó que desde River enviaron una oferta por Francisco Álvarez

La misma, les generó "un problema" con el futbolista, aunque tanto el jugador como el club entendieron que debían rechazarla porque las condiciones no eran las adecuadas.

"Tuvimos un problema con Francisco, pero entendió que se tenía que quedar porque la oferta de River era a pagar en tres años. Es uno de los mejores centrales del fútbol argentino y si sigue en este rendimiento, quizás tenga posibilidades de una venta en diciembre", sostuvo el dirigente del Bicho.

Malaspina dejó en claro que Argentinos "defendió su postura" y aseguró que el ofrecimiento del Millonario "era inviable" dados los plazos de pago. 

Por otro lado, dejó la puerta abierta para que la transferencia pueda hacerse a futuro: "Si River respeta las condiciones de Argentinos, lo analizaremos. No podemos hacer futurología, hay que entender lo que le pueden generar a los clubes estas cosas".

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