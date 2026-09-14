Manchester United vs. Manchester City: el VAR cometió un error y el gol de Haaland quedó bajo la lupa

Manchester City se quedó con el clásico ante Manchester United por 1 a 0 por la Premier League, pero el resultado quedó rápidamente en segundo plano por una polémica arbitral que tuvo al VAR como protagonista. Después del encuentro, Pro Referees reconoció que la revisión de la jugada que terminó en el gol de Erling Haaland no fue realizada de manera correcta.

La acción decisiva ocurrió a los 15 minutos del segundo tiempo en Old Trafford. Haaland apareció sin marca dentro del área chica y convirtió el tanto que terminó dándole los tres puntos al equipo dirigido por el City. Sin embargo, la jugada había sido invalidada inicialmente por posición adelantada antes de que el VAR interviniera.

Tras la revisión, el árbitro Michael Oliver modificó su decisión y convalidó el gol. El City terminó celebrando una victoria fundamental para mantener su puntaje ideal, mientras que el United volvió a quedarse con las manos vacías ante su clásico rival.

#MUNMCI - 59' VAR OVERTURN



VAR checked the referee's call of no goal for offside - and determined that Haaland was in an onside position and recommended that the goal was awarded.



The VAR also deemed that while in an offside position, Fernandez didn't play the ball. pic.twitter.com/TyTip3ACIh September 13, 2026

La controversia apareció por la participación de Enzo Fernández en la acción. El argentino se encontraba en posición adelantada, aunque en ese momento se consideró que no había intervenido directamente en la jugada ni había afectado la posibilidad de que Haaland definiera.

La explicación posterior de Pro Referees, sin embargo, modificó el panorama. El organismo encargado de analizar las actuaciones arbitrales sostuvo que el VAR no tuvo en cuenta correctamente la influencia que pudo haber tenido la posición del futbolista argentino.

"Haaland":

Por su gol a Manchester United en la #PremierLeague pic.twitter.com/HcLJAuXpqC — ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) September 13, 2026

"La decisión en el campo fue en fuera de juego contra Erling Haaland. Eso fue revisado por el VAR y se encontró en posición legal", señaló el organismo en su comunicado.

Qué dijo el organismo sobre la posición de Enzo Fernández

El punto central del análisis estuvo en la ubicación de Enzo Fernández durante la jugada. Pro Referees explicó que el mediocampista no llegó a tocar la pelota, por lo que determinar si su posición tuvo incidencia en la acción requería una valoración subjetiva.

"En el mismo ataque se estableció que Enzo Fernández no jugó el balón, por tanto, cualquier falta de fuera de juego es subjetiva", indicó el organismo.

Sin embargo, la conclusión fue contundente respecto del trabajo realizado por el VAR. Según Pro Referees, la posición del argentino pudo haber tenido un impacto suficiente como para justificar una nueva intervención del árbitro principal.

"En esta ocasión el VAR no reconoció el probable impacto de su posición y debería haber recomendado una revisión en el campo", agregó.

De esta manera, el triunfo del Manchester City quedó acompañado por una fuerte discusión arbitral. El gol de Haaland, que en un primer momento había sido anulado y posteriormente validado, terminó bajo la lupa después de que el propio organismo encargado de evaluar las decisiones reconociera que el VAR debió actuar de otra manera.