Marcelo Gallardo es el nuevo DT de Ecuador: cuándo debutará y cuánto durará su contrato

Marcelo Gallardo fue oficializado como nuevo entrenador de la Selección de Ecuador, una decisión que marca el comienzo de su primera experiencia al frente de un combinado nacional. El ex director técnico de River Plate reemplazará a Sebastián Beccacece y tendrá como principal desafío conducir a la Tri hacia el Mundial 2030.

La confirmación llegó a través de las redes sociales de la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF), que difundió un video con la participación de su presidente, Francisco Egas. "Tenemos talento, estructura y ambición. Estamos listos. Que la gente crea, porque tiene con qué creer. Bienvenido Marcelo", expresó la entidad en el anuncio.

Tenemos talento, estructura y ambición. Estamos listos.



Que la gente crea, porque tiene con qué creer.



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La llegada del Muñeco comenzó a tomar forma varias semanas atrás y las conversaciones entre ambas partes se extendieron durante aproximadamente un mes. De acuerdo con la información difundida por César Luis Merlo, el acuerdo contemplaría un vínculo de cuatro años, con una planificación que incluirá la Copa América 2028 y el Mundial 2030.

El proyecto de Gallardo tendrá así una mirada de largo plazo. El próximo Mundial se disputará en Argentina, Uruguay, Paraguay, España, Portugal y Marruecos, en una edición que tendrá sedes distribuidas entre tres continentes.

Cuándo debutará Marcelo Gallardo con Ecuador

El entrenador argentino no tendrá demasiado tiempo para preparar su estreno. Ecuador ya tiene programada una gira por Asia para la próxima fecha FIFA, que incluirá tres encuentros amistosos.

El primer compromiso será el 24 de septiembre ante Corea del Sur. Luego, la delegación viajará a Japón para participar de un cuadrangular: el 1° de octubre enfrentará al seleccionado local y el 5 cerrará su participación frente al ganador del duelo entre Panamá y Nueva Zelanda.

Será la primera oportunidad para que Gallardo observe en acción a sus posibles convocados y comience a imprimirle su sello al seleccionado ecuatoriano.

El antecedente de Gallardo en River

La llegada a Ecuador se produce varios meses después de su última experiencia en un banco de suplentes. Gallardo dirigió por última vez a River en febrero de 2026, durante su segunda etapa en el club, que había comenzado en 2024.

En ese período acumuló 86 partidos, con 38 triunfos, 27 empates y 21 derrotas, antes de presentar su renuncia en medio de una seguidilla de resultados adversos y cuestionamientos por parte de los hinchas.

Su primera etapa en el Millonario, entre 2014 y 2022, había sido muy diferente: con 14 títulos, se convirtió en el entrenador más ganador de la historia de River. Antes de regresar a Núñez, además, tuvo un paso por Al-Ittihad de Arabia Saudita entre 2023 y 2024.

De Nacional a su primera selección

La carrera de Gallardo como entrenador comenzó en Nacional de Uruguay, poco después de su retiro como futbolista. Allí consiguió el campeonato uruguayo en la temporada 2011-2012.

Ahora, a los 50 años, tendrá por primera vez la responsabilidad de conducir una selección. Su desembarco en Ecuador también supone un nuevo capítulo después de la salida de Beccacece, quien dejó el cargo tras la participación ecuatoriana en el Mundial 2026.

Durante aquella competencia, Ecuador quedó eliminado en los dieciseisavos de final frente a México. Antes de Beccacece, el seleccionado había sido dirigido por otro argentino, Gustavo Alfaro, quien estuvo al frente del equipo durante el Mundial de Qatar 2022.

Curiosamente, meses antes de su llegada a Ecuador, Gallardo había hablado sobre su futuro durante la cobertura del Mundial 2026 como comentarista de ESPN. En aquel momento había evitado vincularse con la posibilidad de dirigir a Uruguay y había explicado que buscaba elegir un proyecto con el que pudiera sentirse identificado.

Ahora, esa búsqueda llegó a su fin: Gallardo asumió oficialmente como entrenador de Ecuador y ya tiene por delante sus primeros partidos para comenzar a construir el equipo que buscará llegar al Mundial 2030.