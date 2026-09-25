Marco Ruben recordó el desplante de Estudiantes de La Plata a Rosario Central y le puso picante a la final de la Supercopa Internacional: "Ganar por orgullo..."

Este sábado, desde las 17:00, el fútbol argentino tendrá un nuevo campeón luego de la final en la que Rosario Central y Estudiantes de La Plata buscarán llevarse la Supercopa Internacional.

Antes de ese duelo, entre dos equipos que en los últimos tiempos se han visto bastante las caras, uno de los grandes protagonistas palpitó el encuentro y consideró que no será uno más.

Se trata de Marco Ruben, leyenda del Canalla, quien fue tajante sobre el carácter del cotejo que tendrá lugar en el Estadio Madre de Ciudades de Santiago del Estero: "Es una final. Es un partido al que hay que darle mucha importancia. La gente de Central lo toma como un partido muy especial, más allá de la estrella", expresó en charla con Canal 3.

Al margen de eso, el experimentado goleador no pudo evitar recordar aquel pasillo fallido que el Pincha realizó cuando el equipo santafesino fue coronado campeón al haber sido primero en la tabla anual del 2025 y lo ponderó como un aspecto para aprovechar.

"Queremos ganar esta final por orgullo propio, por lo que pasó hace un tiempo con ellos. Todo suma. Tiene que ser un motor importante para nosotros", indicó.

Además, reafirmó: "A mí me dolió mucho, creo que al hincha también. Si lo tomamos para bien, que nos dé fuerza positiva para este partido, mucho mejor".

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%uD83D%uDC49 Marco Ruben picante en la partida del plantel canalla rumbo a Santiago del Estero para disputar la final de la Supercopa Internacional. pic.twitter.com/RzZkjd2dum — Antes De Salir (@AntesDeSalir) September 25, 2026

Está claro que no será un día más para ambos, debido a su reciente rivalidad. De hecho, solo desde el año pasado, Rosario Central y Estudiantes se han medido mano a mano en cuatro ocasiones.

La primera fue con victoria Auriazul en los octavos de final del Torneo Apertura 2025, pero luego el León rugió y salió airoso en la misma instancia del Clausura 2025 y, este año, en los 16avos de final de la Copa Argentina.

Cabe recordar que el Canalla accedió a esta definición por haber sido el puntero en la clasificación de todo 2025, mientras que el conjunto platense se ganó el lugar por obtener el Trofeo de Campeones de esa misma temporada.