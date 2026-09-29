Marcos Rojo dio luz verde para volver a Estudiantes: la traba de Racing

La posibilidad que se venía mencionado en los últimos días tomó más fuerza después de la eliminación de Racing en la Copa Argentina: Estudiantes avanza de manera concreta para la vuelta de Marcos Rojo.

El Pincha lo eligió para reforzarse de cara a la serie ante Flamengo por Copa Libertadores y el jugador ya dio el visto bueno para que la negociación se lleve a cabo.

Entre el club y el futbolista ya tienen todo acordado en cuanto a números, pero la pelota ahora la tiene la Academia.

En las últimas horas, el representante del defensor intentó comunicarse varias veces con el presidente Diego Milito pero no contestó. La dirigencia no piensa soltarlo en medio de una crisis futbolística.

Estudiantes está dispuesto a pagar un resarcimiento por los tres meses que le quedan a Rojo de contrato, aunque hoy el problema en Racing no parece ser tanto económico sino más político.