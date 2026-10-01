Marcos Rojo, en pie de guerra con Racing: faltó otra vez al entrenamiento y presiona para ir a Estudiantes

Marcos Rojo volvió a faltar este jueves al entrenamiento de Racing, por segundo día consecutivo, en medio del conflicto por su intención de ser transferido a Estudiantes. Con esta actitud, el defensor busca presionar a la dirigencia de la Academia para que, al menos, acepte sentarse a negociar con el club platense.

El Pincha quiere repatriarlo para afrontar las semifinales de la Copa Libertadores ante Flamengo. Para eso, no solo deberá llegar a un acuerdo con Racing, sino también trabajar en recomponer la relación del jugador con los hinchas del León, que se quebró cuando se fue a Boca.

Cómo empezó el conflicto

La novela comenzó el domingo, tras la eliminación de Racing ante Boca en la Copa Argentina, aunque los rumores circulaban desde hacía algunos días. Los dirigentes de Estudiantes intentaron contactarse con sus pares de Avellaneda para iniciar las charlas formales, pero no obtuvieron respuesta.

El martes, el plantel volvió a los entrenamientos ya sin Juan Pablo Vojvoda como entrenador y con Sebastián "Chirola" Romero y Luciano Aued como interinos. Rojo se presentó, pidió hablar a solas con el presidente Diego Milito y, minutos después de la charla, se retiró enojado del predio.

Cuando el defensor le preguntó por qué no habían respondido los llamados de Estudiantes, Milito fue contundente: le dijo que lo consideraba una pieza fundamental y que no pensaba dejarlo ir, menos en medio de un presente deportivo tan delicado.

Los faltazos y la posible sanción

Desde entonces, Rojo no volvió a presentarse: faltó el miércoles y repitió la actitud este jueves. Si bien arrastra un traumatismo con edema óseo en el platillo tibial interno de la rodilla derecha, producto de un choque con Facundo Cambeses, en el club saben que sus ausencias no tienen relación con la lesión.

El contrato del defensor de 36 años con Racing vence en diciembre, y la dirigencia ya analiza qué sanción aplicarle por sus faltazos. Mientras tanto, el reloj corre para Estudiantes, que tiene plazo hasta el 9 de octubre para inscribirlo en la lista de la Libertadores.