Marcos Rojo se va de Racing: acordó su salida y jugará las semifinales de la Copa Libertadores con Estudiantes

Finalmente, Marcos Rojo se va de Racing Club de Avellaneda y volverá a Estudiantes de La Plata. Después de varios días de tensión, el defensor llegó a un acuerdo de palabra para interrumpir su vínculo con la Academia y regresar al club en el que se formó, donde tendrá la posibilidad de disputar las semifinales de la Copa Libertadores.

El acuerdo todavía no fue oficializado por Racing, pero el entendimiento entre las partes está cerrado y Rojo firmará en las próximas horas. De esta manera, el defensor de 36 años pondrá punto final a su etapa en Avellaneda luego de un conflicto que se profundizó durante los últimos días.

La salida se produjo después de que Rojo se ausentara de los últimos tres entrenamientos de Racing como medida de presión para conseguir que la dirigencia aceptara su partida. El futbolista tenía decidido continuar su carrera en Estudiantes y finalmente logró destrabar la situación.

Cuánto dinero recibirá Racing por la salida de Marcos Rojo

El acuerdo económico entre Racing y Estudiantes se cerró en una cifra cercana a 1.000.000 de dólares. El monto contempla el resarcimiento correspondiente a la interrupción del contrato que Rojo tenía con la Academia hasta diciembre de este año.

Además, dentro de esa cifra se incluyó una deuda que Racing mantenía con el futbolista. Por otra parte, quedó establecido un bono adicional en caso de que Estudiantes consiga alcanzar la final de la Copa Libertadores.

Así, Rojo dejará Racing después de haber tenido un papel importante dentro del plantel. En el último tiempo, el defensor se había convertido en uno de los referentes del equipo, especialmente después de las salidas de Bruno Zuculini y Santiago Sosa. También había conseguido una mayor continuidad y se había afianzado como titular.

El conflicto entre Marcos Rojo y Diego Milito

La situación comenzó a tensarse después de la eliminación de Racing ante Boca en los cuartos de final de la Copa Argentina. El martes siguiente, Rojo se presentó en el predio de la Academia con una decisión tomada: quería comunicarle a Diego Milito su intención de marcharse a Estudiantes.

El presidente de Racing se opuso a la salida porque consideraba que el equipo necesitaba al defensor debido al escaso recambio disponible en la posición. En ese momento, el único zaguero zurdo que quedaba en el plantel era el juvenil Gonzalo Escudero.

La conversación entre ambos terminó en una fuerte discusión, con reproches cruzados. Rojo, que ni siquiera llegó a cambiarse para entrenar, abandonó las instalaciones antes del comienzo de la práctica.

A partir de entonces, el defensor decidió no presentarse nuevamente a los entrenamientos hasta que Racing aceptara negociar su salida. Finalmente, la dirigencia cedió y acordó la rescisión del vínculo.

Rojo vuelve a Estudiantes para jugar la Copa Libertadores

El regreso de Rojo a Estudiantes se produce en un momento clave para el equipo platense. El club lo había buscado durante el último verano, pero aquella posibilidad no se concretó porque ninguna de las partes asumió el resarcimiento necesario para concretar la operación.

Ahora, Estudiantes volvió a apuntar al defensor como una de sus prioridades para afrontar las semifinales de la Copa Libertadores, especialmente después de las suspensiones de Leandro González Pírez y Tomás Palacios.

Además, Rojo podrá ser inscripto para disputar el Torneo Clausura, debido a la lesión de Gabriel Neves, quien sufrió una fractura en una muñeca.

Los números de Marcos Rojo en Racing

Rojo llegó a Racing en condición de libre desde Boca a mediados de 2025. A mediados de 2026, la Academia ejecutó la opción para extender su contrato hasta diciembre de este año.

Durante su paso por Avellaneda, el defensor disputó 29 partidos, marcó dos goles y dio una asistencia.

Su salida, sin embargo, quedará marcada por el conflicto que protagonizó con la dirigencia encabezada por Milito y por la decisión de forzar su partida para concretar su regreso a Estudiantes.