Tensión en Racing: Marcos Rojo quiere irse y tuvo una fuerte discusión con Diego Milito

Racing Club de Avellaneda no encuentra tranquilidad y, a la eliminación de la Copa Argentina y la complicada situación en el Torneo Clausura 2026 de la Liga Profesional, ahora se suma un conflicto que tiene como protagonistas a Marcos Rojo y Diego Milito. El defensor quiere cambiar de club y su intención es regresar a Estudiantes de La Plata, mientras que la dirigencia de la Academia no estaría dispuesta a facilitar su salida en este momento.

Luego de la eliminación ante Boca en la Copa Argentina, Rojo comenzó a mantener conversaciones con Estudiantes. El club platense pretende contar nuevamente con el experimentado marcador central para afrontar el tramo decisivo de la Copa Libertadores y también para sus próximos compromisos. Además, la intención sería que forme parte del plantel de cara a la temporada 2027.

En ese contexto, Rojo se reunió el pasado martes con Milito para comunicarle personalmente su intención de marcharse de Racing. El defensor tiene contrato con la institución de Avellaneda hasta diciembre de 2026, por lo que para concretar su salida en este momento debería alcanzar un acuerdo con el club y rescindir su vínculo.

El encuentro entre ambos no habría sido sencillo. Según trascendió, la conversación subió de tono cuando Rojo manifestó su deseo de volver a Estudiantes para disputar la parte final de la Libertadores. Del otro lado, Milito habría sido contundente al rechazar la posibilidad de que el futbolista abandone Racing ahora, por lo que la situación quedó abierta y con varios puntos por resolver.

Rojo no se presentó al entrenamiento

La tensión entre el futbolista y la dirigencia tuvo un nuevo capítulo este martes, cuando Marcos Rojo no participó del entrenamiento de Racing.

La explicación oficial de la Academia fue que el defensor padece un traumatismo con edema óseo en el platillo tibial interno de la rodilla derecha, motivo por el que no estuvo junto al resto de sus compañeros.

Sin embargo, en medio de las versiones sobre su posible salida, también surgió otra interpretación vinculada con su deseo de abandonar Racing para regresar cuanto antes a Estudiantes. Por el momento, esa versión no fue confirmada oficialmente por el club ni por el propio jugador.

Lo cierto es que el futuro de Rojo quedó en el centro de la escena. El defensor pretende jugar nuevamente con la camiseta de Estudiantes y tener la posibilidad de disputar la Copa Libertadores, mientras que Racing deberá definir si acepta negociar su salida o mantiene al futbolista hasta la finalización de su contrato