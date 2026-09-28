Marcos Rojo vuelve a estar en el radar de Estudiantes: el Pincha lo quiere para la Copa Libertadores

Estudiantes de La Plata ya tiene la cabeza puesta en las semifinales de la Copa Libertadores y, con Flamengo como próximo rival, la dirigencia comenzó a moverse para reforzar el plantel. En ese escenario, Marcos Rojo volvió a aparecer como una posibilidad concreta para regresar al Pincha.

La situación deportiva del equipo platense explica el interés. Leandro González Pirez y Tomás Palacios no estarán disponibles para el encuentro de ida frente al conjunto brasileño, por lo que Estudiantes busca sumar un defensor con experiencia y recorrido internacional para afrontar una instancia decisiva.

Rojo, actualmente en Racing, atraviesa un presente particular. El defensor llegó a la Academia a mediados de 2025, pero su ciclo estuvo marcado por lesiones, expulsiones y distintos momentos de tensión con los hinchas. Tras la eliminación de Racing frente a Boca por la Copa Argentina, además, el futuro del zaguero en Avellaneda quedó en duda.

En ese contexto, la posibilidad de que Rojo rescinda su contrato antes de tiempo tomó fuerza y Estudiantes estaría dispuesto a aprovechar la situación para concretar su regreso.

Marcos Rojo y la posibilidad de volver a Estudiantes

El defensor surgió de las inferiores de Estudiantes y debutó en Primera en un equipo que venía de conquistar la Copa Libertadores bajo la conducción de Alejandro Sabella.

Rojo permaneció en el club hasta finales de 2011, cuando fue transferido al Spartak de Moscú. Luego continuó su carrera en Europa, donde pasó por Sporting de Lisboa, Benfica y Manchester United.

A comienzos de 2020 tuvo su primer regreso a Estudiantes. Sin embargo, entre una lesión y el contexto generado por la pandemia de coronavirus, su segunda etapa en el club tuvo poca participación.

Un año después, el defensor tomó la decisión de continuar su carrera en Boca, movimiento que generó malestar entre parte de los hinchas de Estudiantes. Ahora, varios años después, el nombre de Rojo vuelve a estar relacionado con el club que lo formó.

¿Puede jugar Marcos Rojo la Copa Libertadores con Estudiantes?

La principal razón que impulsa la operación es la necesidad inmediata que tiene Estudiantes en la defensa para afrontar la serie contra Flamengo.

Según la situación planteada, Rojo podría ser incorporado para disputar la parte final de la Copa Libertadores, mientras que su eventual participación en el Torneo Clausura tendría otras condiciones de habilitación.

Además, si Estudiantes continúa avanzando en la Copa Argentina, el defensor también podría convertirse en una alternativa para el equipo dirigido por Alexander Medina.

Cuándo juegan Estudiantes y Flamengo por la Copa Libertadores

La serie de semifinales quedó programada de la siguiente manera:

Jueves 15 de octubre, 21.30: Estudiantes vs. Flamengo, en UNO.

Jueves 22 de octubre, 21.30: Flamengo vs. Estudiantes, en el Maracaná.

Con la serie cada vez más cerca, Estudiantes analiza el regreso de Marcos Rojo como una posible solución para reforzar la última línea y afrontar el tramo decisivo de la temporada.