Demichelis pidió por la continuidad de Scaloni y bancó a Ponzio tras su llegada a River

Martín Demichelis aprovechó el parate de la Bundesliga por la fecha FIFA para regresar a la Argentina y pasar unos días junto a su familia. A su llegada al aeropuerto, el entrenador de RB Leipzig dialogó con los medios y dejó definiciones sobre dos temas que lo involucran especialmente: el futuro de Lionel Scaloni al frente de la Selección y el presente de River Plate.

Uno de los principales temas sobre los que fue consultado fue la situación contractual de Scaloni. El vínculo del entrenador con la Selección finaliza el 31 de diciembre y, hasta el momento, no se conocen mayores detalles sobre las negociaciones para extenderlo de cara al próximo ciclo mundialista.

Martín Demichelis, contundente al ser consultado sobre el futuro de Lionel Scaloni en la Selección Argentina: "OJALÁ QUE SE QUEDE".



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Demichelis no dudó al ser consultado por esa posibilidad y manifestó públicamente su deseo de que el entrenador campeón del mundo continúe en el cargo.

"Estamos muy mal acostumbrados porque estos últimos ocho años fueron muy exitosos. Ojalá que el Gringo se quede, que se sienta con esa energía y las ganas porque desde su sencillez va a volver a armar un grupo competitivo", expresó el actual técnico de RB Leipzig.

De esta manera, Demichelis se sumó a las voces que respaldan la continuidad de Scaloni, aunque el futuro del entrenador todavía depende de las conversaciones que mantenga con la dirigencia de la Asociación del Fútbol Argentino.

Demichelis habló del presente de River

Además de referirse a la Selección Argentina, Demichelis también fue consultado por la actualidad de River, club del que surgió como futbolista y del que continúa siendo reconocido hincha.

El entrenador se mostró afectado por la salida de Eduardo Coudet, con quien mantiene una relación cercana, pero también destacó la llegada de Leonardo Ponzio al frente del equipo.

"Fui, soy y seré hincha de River. Me dolió la salida del Chacho porque soy muy amigo de él, y ahora tengo una enorme admiración y respeto, que creo que es recíproco con el entrenador que está, que es Leo Ponzio", señaló.

Luego, Demichelis pidió acompañamiento para el nuevo ciclo y resaltó el conocimiento que Ponzio tiene de la institución después de tantos años vinculados al club.

Martín Demichelis, contundente al ser consultado sobre el futuro de Lionel Scaloni en la Selección Argentina: "OJALÁ QUE SE QUEDE".



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"Ojalá que todo el mundo River apoye a Leo, que conoce cada rinconcito del club. Es una persona súper humilde y sencilla. Arrancó muy bien, perdió injustamente el último partido y no tengo duda de que lo puede hacer bien", concluyó.