El volante que no pegó una en San Lorenzo y es MVP en Emiratos Árabes Unidos

El futbolista en cuestión ganó dos títulos con su equipo y recibió el máximo premio individual de la UAE Pro League. A los 24 años, el futbolista argentino atraviesa el mejor momento de su carrera y volvió a poner a General Pico en el mapa del fútbol internacional.

El gran reconocimiento llegó después de una temporada inolvidable en el fútbol de los Emiratos Árabes Unidos. Matías Palacios fue elegido MVP de la UAE Pro League 2025/2026 y recibió el Golden Ball Award, luego de convertirse en una de las grandes figuras del Al Ain, que se consagró campeón de la liga y de la President Cup.

Desde su llegada al Al Ain en 2022, el mediocampista argentino fue ganando protagonismo de manera progresiva hasta transformarse en uno de los futbolistas más importantes del plantel. En esta última temporada terminó de confirmar ese crecimiento y fue una de las piezas determinantes en la campaña que llevó al conjunto de Abu Dhabi a conquistar dos títulos.

Los números de Matías Palacios en Al Ain

El futbolista surgido de San Lorenzo ya acumula 140 partidos con la camiseta del Al Ain, con 21 goles y 23 asistencias. A esos números se suman ahora los dos títulos conquistados y el reconocimiento como mejor jugador de la temporada.

El Golden Ball Award representa el broche de oro para una campaña en la que el argentino tuvo un papel protagónico y logró instalarse entre los nombres más destacados del fútbol emiratí.

También integra el Dream Team de la temporada

El reconocimiento para Palacios no terminó con el MVP. El argentino también fue incluido en el Dream Team de la UAE Pro League, donde comparte equipo con otros dos compatriotas: Alejandro Romero Gamarra y Nicolás Giménez.

La presencia de tres argentinos entre los mejores futbolistas de la temporada refleja, además, el peso que tienen los jugadores de nuestro país en el fútbol de los Emiratos Árabes Unidos.

De San Lorenzo a ser el mejor jugador de Emiratos

Palacios se formó en las divisiones inferiores de San Lorenzo, club en el que debutó en Primera División siendo muy joven. Luego dio el salto al fútbol europeo con una experiencia en el Basilea de Suiza, antes de desembarcar en Medio Oriente.

Su llegada al Al Ain en 2022 marcó el comienzo de una etapa que terminó convirtiéndolo en una de las principales figuras del fútbol emiratí.

Ahora, con dos títulos y el Golden Ball Award, el mediocampista de 24 años cerró la mejor temporada de su carrera y volvió a poner el nombre de General Pico en el mapa del fútbol internacional.