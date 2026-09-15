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Mauro Icardi estaba en la mira de un equipo de Italia, pero su DT le bajó la persiana

El futbolista de 33 años fue rechazado por un entrenador de renombre y deberá continuar en la búsqueda de un nuevo equipo.

Edelmiro Balmaceda
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No es un momento nada grato el que atraviesa Mauro Icardi, quien, tras dejar el Galatasaray a principios de julio, sigue sin encontrar un club para continuar su carrera.

En ese marco, al delantero argentino se lo vinculó con varios clubes, entre ellos uno importante de Italia, aunque el DT le bajó el pulgar a su llegada.

Se trata de la Lazio, que sondeó al atacante de 33 años en las últimas semanas. Sin embargo, Gennaro Gattuso, el entrenador, no se mostró interesado en tenerlo en el plantel.

Lo cierto es que en el calcio el rosarino vivió sus mejores años. Después de debutar en Sampdoria, en 2013 pasó al Inter, donde en seis temporadas disputó 214 partidos, convirtió 124 goles y dio 29 asistencias.

Esas buenas actuaciones siguieron durante su paso por PSG, con 38 tantos y 10 pases decisivos en 92 cotejos, y se extendieron a Turquía, donde aportó 77 gritos en 134 compromisos. Por ahora, su futuro sigue siendo incierto.

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