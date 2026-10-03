Preocupación por Maximiliano Salas: salió en camilla y podría tener una grave lesión en la rodilla

Independiente Rivadavia de Mendoza empató 1 a 1 con Gimnasia de La Plata por la fecha 11 del Torneo Clausura 2026 de la Liga Profesional, pero el resultado quedó en segundo plano por la situación que protagonizó Maximiliano Salas en los últimos minutos del encuentro.

El delantero de la Lepra mendocina terminó tendido sobre el césped después de disputar una pelota con Renzo Giampaoli. En la acción, Salas sufrió un fuerte golpe en su pierna izquierda y rápidamente evidenció signos de dolor.

TREMENDO CHOQUE ENTRE SALAS Y GIAMPAOLI SOBRE EL FINAL



El delantero de Independiente Rivadavia quedó muy dolorido tras el final del partido.



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El ex delantero de Racing y River recibió atención médica dentro del campo de juego y logró ponerse de pie, aunque tenía dificultades para apoyar la pierna. Debido a las molestias, finalmente debió ser retirado en el carrito una vez terminado el partido.

Así se retiraba Maximiliano Salas del estadio luego del partido. Parece ser una lesión complicada. En las próximas le harán estudios @radionihuil #IndependienteRivadavia pic.twitter.com/jJQMTIPm7w — Rodrigo (@Rioschipi) October 3, 2026

La preocupación en Independiente Rivadavia aumentó porque existe la posibilidad de que la lesión afecte los ligamentos de su rodilla izquierda. Sin embargo, el diagnóstico todavía no fue confirmado y Salas fue trasladado para someterse a los estudios correspondientes, que permitirán determinar la gravedad de la lesión.

La situación se produjo en el cierre de un partido en el que Salas había tenido un papel importante. A los cinco minutos del primer tiempo, el atacante asistió a Juan Elordi, otro futbolista con pasado en Racing, para que el lateral pusiera el 1-0 para Independiente Rivadavia.

Gimnasia consiguió llegar al empate y el encuentro terminó 1-1, pero la imagen de Salas retirándose con dificultades para caminar generó preocupación en el conjunto mendocino. Ahora, el cuerpo médico aguardará los resultados de los estudios para conocer el alcance de la lesión y saber cuánto tiempo podría permanecer fuera de las canchas.