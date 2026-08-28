Máxima tensión en el Atlético Madrid: Julián Álvarez faltó por tercera vez al entrenamiento

Julián Álvarez volvió a ausentarse este viernes de la práctica del Atlético de Madrid y sumó su tercera falta consecutiva a los entrenamientos del plantel profesional. El delantero argentino, que ya no se había presentado el miércoles ni el jueves, tampoco se sumó al grupo, aunque se espera que realice trabajos en solitario durante la jornada.

La situación del campeón del mundo en Qatar 2022 se volvió cada vez más tensa en los últimos días. Según explicó el club, la ausencia responde a una "indisposición", aunque también se atribuye a un mal momento anímico que el propio jugador reconoció. La seguidilla de faltas lo dejará afuera del partido de este sábado ante el Sevilla, por la tercera fecha de LaLiga.

El Atlético le cerró la puerta al Barcelona

El futuro del delantero sigue siendo una incógnita a cinco días del cierre del mercado de pases. El Atlético ya le comunicó pública y privadamente que no lo transferirá al Barcelona bajo ningún concepto, pese a que ese era el deseo del futbolista.

La única alternativa que la dirigencia contempla es una venta al Arsenal, siempre y cuando el club londinense esté dispuesto a negociar una operación cercana a los 150 millones de euros.

La palabra de Gil Marín

El consejero delegado del Atlético, Miguel Ángel Gil Marín, se refirió al presente del jugador: "Está realmente mal, porque ha habido personas que se han encargado de engañarlo y confundirlo".

"Lo lamento mucho, porque lo conozco, llevamos tiempo trabajando con él, es una gran persona, un gran profesional y un gran futbolista, completamente confundido y ahora mismo pasando una situación muy, muy difícil, a nivel personal y profesional", cerró el dirigente.