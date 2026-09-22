Mbappé reveló a quién le dedicaría el Balón de Oro si gana el premio: "Sería un momento hermoso"

Kylian Mbappé atraviesa una de las etapas más importantes de su carrera y aparece entre los nombres que buscan quedarse con el próximo Balón de Oro. A pocas semanas de la ceremonia, el delantero francés habló sobre sus raíces africanas y reveló que, en caso de quedarse con el prestigioso premio, tendría una dedicatoria muy especial.

En una entrevista con el medio francés RFI, el futbolista del Real Madrid destacó el vínculo que mantiene con el continente africano pese a haber nacido en Francia. "Nunca he perdido la conexión con mis raíces y mis orígenes. Cada vez que voy a África puedo sentir el amor de la gente", expresó.

La relación de Mbappé con África está vinculada directamente con su familia. Su padre, Wilfried Mbappé, nació en Camerún y posteriormente se trasladó a Francia, mientras que su madre, Fayza Lamari, es francesa y tiene ascendencia argelina.

Por ese motivo, el atacante reconoció que recibir el Balón de Oro tendría también un significado personal relacionado con sus orígenes. "Siempre me he sentido muy querido en el continente africano, así que espero irme con el Balón de Oro y, de una u otra manera, dedicárselo a ellos también. Sería un momento hermoso personalmente para mí", señaló.

Mbappé y sus chances de ganar el Balón de Oro

El delantero francés llega a la definición del premio respaldado por números destacados. Durante la última temporada fue el máximo goleador de la Champions League y de LaLiga de España, mientras que también terminó como máximo artillero del Mundial 2026, torneo en el que además estableció un nuevo récord histórico de goles.

Sin embargo, la candidatura de Mbappé también está atravesada por el desempeño de sus equipos. El Real Madrid no consiguió los resultados esperados en la temporada y Francia terminó en el cuarto puesto del Mundial 2026, dos factores que podrían ser considerados por los votantes al momento de definir al ganador.

La ceremonia del Balón de Oro se realizará el 26 de octubre en el Teatro The London Palladium de Londres, Inglaterra, donde se conocerá quién se queda con uno de los premios individuales más importantes del fútbol mundial.